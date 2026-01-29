Forstjóri Veðurstofunnar segir breytingar á samráðshópi almannavarna ekki persónulegar gagnvart ákveðnum einstaklingum og að enginn hafi verið útilokaður vegna skoðana sinna í fjölmiðlum. Reglulega sé rýnt í gestalistann til að gera starfið markvissara.
Í viðtali í gær gagnrýndi Þorvaldur Þórðarson prófessor í eldfjallafræði að hvorki hann né Ármann Höskuldsson rannsóknaprófessor hefðu fengið boð á vísindaráðsfundi almannavarna síðan árið 2023. Sagði Þorvaldur ekki gott að opinberar stofnanir nýti ekki þá þekkingu sem sé til staðar og að persónulegur ágreiningur væri ástæðan fyrir útilokun tvímenninganna.
Forstjóri Veðurstofunnar segir stofnunina ekki geta sinnt sínu hlutverki í náttúruvá í einangrun.
„Við höldum reglulega samráðsfundi út af atburði sem er í gangi. Hópurinn hefur breyst í gegnum tíðina og núna eru um 90 manns sem hafa aðgang. Þetta er bara fjarfundur og þarna er starfsfólk Veðurstofunnar, Háskóli Íslands og fleiri háskólar hér á landi. Þarna eru líka stofnanir og fyrirtæki,“ sagði Hildigunnur Thorsteinsson forstjóri Veðurstofunnar í viðtali við fréttastofu Sýnar.
Er til staðar persónulegur ágreiningur við Þorvald eða Ármann?
„Ég þekki hvorugan manninn en það geta verið mismunandi skoðanir á þekkingu. En hvernig fólki kemur saman er ekki hlutverk mitt. Hlutverk mitt er að tryggja að við séum að vakta og gefa viðvaranir við náttúruvár á Íslandi,“ sagði Hildigunnur Thorsteinsson í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Hún segir að ekki sé búið að útiloka neinn út frá skoðunum þeirra í fjölmiðlum. Í viðtalinu við Þorvald í gær sagði hann dýrmætt að fá ólík sérsvið og reynslu að borðinu.
„Jarðvísindasamfélagið á Íslandi er ekki mjög stórt. Þannig að við erum með líka fólk sem hefur verið að vinna með Ármanni og Þorvaldi í Háskólanum, nýkomið til starfa til okkar og fólk fer fram og til baka milli stofnana. Svo erum við á öðrum fundum þar sem við erum líka að tala við þá og þeir eru í þeim hópi. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af að við séum ekki að taka inn alla þá þekkingu sem til er.“
Boðslistinn á samráðsfundina sé breytilegur eftir því hver staðan á Reykjanesi sé hverju sinni og samráðið víðtækt.
„Það munar að hafa fimm manns á fundi, tuttugu manns eða hundrað. Þá förum við og rýnum fundargestalistan og sjáum hvernig getum við gert þetta markvissara og talið að við náum okkar markmiðum sem við þurfum til að vara við náttúruvár sem er til staðar.“
„Þetta er gert reglulega og það er ekki persónulega gegn einhverjum einstaklingum. Það er bara eins og maður tekur til í símaskránni sinni eða jólakortalistanum sínum og svo breytist það næsta ár.“
Hún segir að svo sannarlega fari skoðanaskipti fram á þessum fundum.
„Ástæðan fyrir því að hann breytist er hvað er í gangi hverju sinni, hvaða gögn skipta máli núna og hvaða sviðsmyndir erum við að horfa á. Ég hlusta reglulega á þessa fundi og það er mikil skoðanaskipti, það er ekki eins og það sé einhver ein ríkisrödd. Við erum að fá mjög mismunandi skoðanir inn á borðið.“
Þorvaldur viðraði sömuleiðis þá hugmynd að stofnaður yrði óháður til að rýna í viðbrögðin við jarðhræringunum og eldunum á Reykjanesi.
Hildigunnur segir það í verklagi Veðurstofunnar að rýna sín viðbrögð og því væri tekið fagnandi ef stofnaður yrði óháður hópur.
„Við erum ennþá í viðbragð en ég veit að Ríkisendurskoðun er að skoða einhverja hluti nú þegar. Það er Grindavíkurnefnd starfandi og það eru að koma breytingar núna þegar kosningar koma og sveitarfélagið tekur við. Eins og í öllum stórum viðburðum þá er hollt og mikilvægt að við horfum svo aftur yfir söguna og sjá hvað var gert vel og hvað við megum við gera betur. Þannig að við getum gert það ennþá betur næst þegar eldfjall tekur við sér á Íslandi.“