Varðberg, dómsmálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið halda fund í Norræna húsinu á milli klukkan 12:00 og 13:00 um áfallaþol Íslands. Kynnt verður áfangaskýrsla stjórnvalda sem byggir á sjö grunnviðmiðum Atlantshafsbandalagsins um áfallaþol en hún markar einn áfanga í vinnu stjórnvalda að heildstæðri kortlagningu, stefnumótun og tillögum að aðgerðum til að efla áfallaþol samfélagsins. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.
„Öryggisumhverfi Evrópu breyttist til verri vegar í kjölfar allsherjarinnrásar Rússlands í Úkraínu og má segja að ný heimsmynd hafi teiknast upp. Vaxandi óvissa í alþjóðamálum hefur gert áfallaþol og öryggismál að brýnum forgangsmálum. Hversu vel undirbúið er Ísland til að takast á við óvænt og alvarleg áföll?“ segir í fréttatilkynningu um fundinn.
Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
Beina útsendingu frá fundinum má sjá í spilaranum hér að neðan: