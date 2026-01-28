Þessi skipa lista Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. janúar 2026 10:08 Frambjóðendur Samfylkingarinar í Reykjanesbæ með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Aðsend Framboðslisti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026 hefur verið samþykktur. Fundur félgasmanna fór fram í gærkvöldi. Stjórn Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ lagði til uppstillingaraðferð við framboðslistann sem var samþykkt án athugasemdar. Dagmar Lóa Hilmarsdóttir var formaður uppstillingarnefndarinnar og haft er eftir henni að áhugi á þátttöku hafi verið mikill og fjölmargir hafi lýst yfir vilja til að taka sæti á listanum. „Framboðslistinn endurspeglar hóp bæjarbúa með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu, á breiðu aldursbili, jafna kynjaskiptingu og með góðri blöndu af nýjum einstaklingum ásamt reynslumeiri í málefnum bæjarstjórnarinnar,“ segir í fréttatilkynningu. Framboðlisti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ: 1. Guðný Birna Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og ritari Samfylkingar. 2. sæti – Hjörtur Magnús Guðbjartsson, kerfisstjóri. 3. sæti – Aðalheiður Hilmarsdóttir, atvinnu- og virkniráðgjafi hjá Reykjavíkurborg. 4. sæti – Bjarni Halldór Heiðuson, stjórnmálafræðingur. 5. sæti – Hámundur Örn Helgason, framkvæmdastjóri UMFN. 6. sæti – Sigurrós Antonsdóttir, bæjarfulltrúi og lögreglumaður. 7. sæti – Eysteinn Eyjólfsson, samskiptastjóri VIRK. 8. sæti – Hildur Björnsdóttir, lýðheilsufræðingur og kennari. 9. sæti – Magnús Einþór Áskelsson, þroskaþjálfi. 10. sæti – Elfa Hrund Guttormsdóttir, félagsráðgjafi og flugþjónn. 11. sæti – Hjálmar Kári Smárason, verkefnastjóri og markaðsstjóri. 12. sæti – Vala Ósk Ólafsdóttir, félagsráðgjafi í barnavernd. 13. sæti – Hlynur Snær Vilhjálmsson, háseti. 14. sæti – Erna María Jensdóttir, ráðgjafi. 15. sæti – Styrmir Gauti Fjeldsted, vöruhúsastjóri. 16. sæti – Tinna Kristjánsdóttir, þroskaþjálfi. 17. sæti – Stefán Páll Halldórsson, tryggingarráðgjafi. 18. sæti – Auður Sigurðardóttir, aðstoðardeildarstjóri. 19. sæti – Borgar Lúðvík Jónsson, formaður Öldungaráðs Reykjanesbæjar. 20. sæti – Borgar Unnbjörn Ólafsson, fyrrum vélstjóri og varamaður í stjórn Félags eldri borgara. 21. sæti – Sveindís Valdimarsdóttir, fyrrum bæjarfulltrúi og nemi í grasalækningum. 22. sæti – Friðjón Einarsson, fyrrum bæjarfulltrúi og ráðgjafi. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjanesbær Samfylkingin Mest lesið Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Erlent Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Innlent Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Erlent Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Erlent Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Innlent Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Innlent Mannfallið að nálgast tvær milljónir Erlent Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Erlent Guðrún svarar fyrir gömul ummæli um aðildarviðræður að ESB Innlent Höfðu afskipti af „trylltum“ manni og ofurölvi útlendingi Innlent Fleiri fréttir Þessi skipa lista Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ Nær altjón í iðnaðarhúsnæði eftir bruna á Húsavík Guðrún svarar fyrir gömul ummæli um aðildarviðræður að ESB Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Rúmlega tvöhundruð skjálftar við Lambafell í Þrengslum Höfðu afskipti af „trylltum“ manni og ofurölvi útlendingi Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Þrír eldar á sama tíma á höfuðborgarsvæðinu Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Púðurtunnan Vestanhafs, þandar taugar og hörð lending Engar kveðjur fengið frá Kristrúnu Borgarfulltrúi fer ekki aftur fram og hættir í Pírötum Ekki hægt að fullyrða að andlát hafi tengst Covid-19 bólusetningu „Einfaldlega ósammála“ gagnrýni ráðuneytisins Kynna einn frambjóðanda á dag næstu daga Ekki skrýtið að eitthvað bresti vegna álags á framlínustarfsmenn Tveir grunaðir um að rækta hundruð kannabisplantna Verkalýðshreyfingin úti á túni með sitt tal? Mál rússnesku fjölskyldunnar: Króatía sé talið öruggt land Enga ákvörðun tekið um Þórdísi Kolbrúnu Heiða tekur annað sætið í Reykjavík Meiri hveralykt af vatninu vegna viðhalds og viðgerðar Sjóðir að tæmast og uppsagnir í kortunum Heiða hefur ekki heldur svarað uppstillingarnefnd Helga Kristín gengur til liðs við Miðflokkinn Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Sjá meira