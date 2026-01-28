Innlent

Þessi skipa lista Sam­fylkingarinnar í Reykja­nes­bæ

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frambjóðendur Samfylkingarinar í Reykjanesbæ með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra.
Framboðslisti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026 hefur verið samþykktur. Fundur félgasmanna fór fram í gærkvöldi.

Stjórn Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ lagði til uppstillingaraðferð við framboðslistann sem var samþykkt án athugasemdar. Dagmar Lóa Hilmarsdóttir var formaður uppstillingarnefndarinnar og haft er eftir henni að áhugi á þátttöku hafi verið mikill og fjölmargir hafi lýst yfir vilja til að taka sæti á listanum.

„Framboðslistinn endurspeglar hóp bæjarbúa með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu, á breiðu aldursbili, jafna kynjaskiptingu og með góðri blöndu af nýjum einstaklingum ásamt reynslumeiri í málefnum bæjarstjórnarinnar,“ segir í fréttatilkynningu.

Framboðlisti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ:

1. Guðný Birna Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og ritari Samfylkingar.

2. sæti – Hjörtur Magnús Guðbjartsson, kerfisstjóri.

3. sæti – Aðalheiður Hilmarsdóttir, atvinnu- og virkniráðgjafi hjá Reykjavíkurborg.

4. sæti – Bjarni Halldór Heiðuson, stjórnmálafræðingur.

5. sæti – Hámundur Örn Helgason, framkvæmdastjóri UMFN.

6. sæti – Sigurrós Antonsdóttir, bæjarfulltrúi og lögreglumaður.

7. sæti – Eysteinn Eyjólfsson, samskiptastjóri VIRK.

8. sæti – Hildur Björnsdóttir, lýðheilsufræðingur og kennari.

9. sæti – Magnús Einþór Áskelsson, þroskaþjálfi.

10. sæti – Elfa Hrund Guttormsdóttir, félagsráðgjafi og flugþjónn.

11. sæti – Hjálmar Kári Smárason, verkefnastjóri og markaðsstjóri.

12. sæti – Vala Ósk Ólafsdóttir, félagsráðgjafi í barnavernd.

13. sæti – Hlynur Snær Vilhjálmsson, háseti.

14. sæti – Erna María Jensdóttir, ráðgjafi.

15. sæti – Styrmir Gauti Fjeldsted, vöruhúsastjóri.

16. sæti – Tinna Kristjánsdóttir, þroskaþjálfi.

17. sæti – Stefán Páll Halldórsson, tryggingarráðgjafi.

18. sæti – Auður Sigurðardóttir, aðstoðardeildarstjóri.

19. sæti – Borgar Lúðvík Jónsson, formaður Öldungaráðs Reykjanesbæjar.

20. sæti – Borgar Unnbjörn Ólafsson, fyrrum vélstjóri og varamaður í stjórn Félags eldri borgara.

21. sæti – Sveindís Valdimarsdóttir, fyrrum bæjarfulltrúi og nemi í grasalækningum.

22. sæti – Friðjón Einarsson, fyrrum bæjarfulltrúi og ráðgjafi.

