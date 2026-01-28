Bullandi stemning hjá Blikum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. janúar 2026 10:00 Það var gríðarleg stemning á Þorrablóti Breiðabliks. Jón Gautur Hannesson Hátt í þúsund manns komu saman og blótuðu þorrann í Smáranum í Kópavogi síðastliðna helgi. Var um að ræða fyrsta þorrablót Breiðabliks og stemningin náði hæstu hæðum þegar Kópavopsbúinn Erpur Eyvindarson mætti með heilan karlakór á sviðið. Í fréttatilkynningu segir: „Jói í Múlakaffi og hans fólk sáum að matreiða veislumat ofan í svanga gesti og fjölmargir listamenn komu fram, má þar meðal annars nefna Kópavogsbúann Erp Eyvindarson, Röggu Gísla, Daníel Ágúst, Trúbadorana Arnþór og Bjarka, Audda og Steinda og DJ set frá FM Belfast. Gestir skemmtu sér konunglega og ljóst að Þorrablót Breiðabliks er komið til að vera en nú þegar er búið að taka frá 23. janúar 2027 fyrir næsta Þorrablót hjá Breiðablik. Breiðablik þakkar þeim fjölmörgu sem komu að skipulagningu á Þorrablótinu, starfsfólk, listamenn, veitingafólk og sjálfboðaliðar.“ Jón Gautur Hannesson náði þessum skemmtilegu augnablikum á filmu: Strákar í stuði.Jón Gautur Hannesson Skvísur á vaktinni.Jón Gautur Hannesson Glæsimenn.Jón Gautur Hannesson Blaz Roca og karlakór Kópavogs.Jón Gautur Hannesson Þetta glæsipar rokkaði svart og gæddi sér á þorramat.Jón Gautur Hannesson Þessar brostu breitt.Jón Gautur Hannesson Galagellur!Jón Gautur Hannesson Góðir vinir í fótóbooth.Jón Gautur Hannesson Samfylkingarmaðurinn Jónas Már Torfason var umkringdur góðu fólki.Jón Gautur Hannesson Auddi og Steindi trylltu lýðinn.Jón Gautur Hannesson Glæsilegar þrjár!Jón Gautur Hannesson Nammi!Jón Gautur Hannesson Sylvía Dagmar Briem Friðjónsdóttir var elegant í appelsínugulu með góðum vinum.Jón Gautur Hannesson Arnþór og Bjarki trúbbuðu.Jón Gautur Hannesson Þessar kunna að pósa!Jón Gautur Hannesson Allir segja vúhú!Jón Gautur Hannesson Ísskúlptúrinn stendur alltaf fyrir sínu.Jón Gautur Hannesson Flottir.Jón Gautur Hannesson Gestir skörtuðu sínu fínasta pússi, þar á meðal íslenskri hönnun Hildar Yeoman og annarri litagleði.Jón Gautur Hannesson Þessir strákar skemmtu sér vel.Jón Gautur Hannesson Góður hópur í góðum gír!Jón Gautur Hannesson Gestir brostu fram á nótt.Jón Gautur Hannesson Stuð og neonljós.Jón Gautur Hannesson Flottir í fjöri.Jón Gautur Hannesson Hjónin Jónas Már Torfason, sonur Ölmu Möller, og Andrea Gestsdóttir.Jón Gautur Hannesson Flottir félagar.Jón Gautur Hannesson Þessi dönsuðu.Jón Gautur Hannesson Gríðarlega smart gestir. Jón Gautur Hannesson Danskóngurinn Daníel Ágúst.Jón Gautur Hannesson Ragga Gísla alltaf flott.Jón Gautur Hannesson Bros á dansgólfinu.Jón Gautur Hannesson Geggjuð stemning.Jón Gautur Hannesson Þorrablót Samkvæmislífið Mest lesið Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? Gagnrýni Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Lífið Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp Bullandi stemning hjá Blikum Lífið Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Lífið samstarf Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Lífið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Líf og fjör í loðnu málverkunum Menning Fleiri fréttir „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og gæfi barni aldrei debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna „Sílíkon er eitthvað sem mun fara með mér í gröfina“ Sjá meira