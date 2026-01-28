Skjálftahrina hefur verið í gangi frá því síðdegis í gær við Lambafell sem er vestur af Þrengslum. Stærsti skjálftinn hingað til hefur mælst þrjú stig að stærð.
Sá stóri reið yfir klukkan tvö í nótt og síðan þá hefur enginn orðið stærri en tvö stig. Skjálftarnir hafa fundist vel í byggð á höfuðborgarsvæðinu segir Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Jarþrúður segir að skjálftar á þessum slóðum séu algengir og að engin merki sjáist um gosvirkni á svæðinu í þetta sinn. Hún segir erfitt að segja til um hvort hrinan sé í rénun en þó virðist hafa hægst á síðustu klukkutímana. Veðurstofan fylgist þó áfram vel með þróuninni.
Klukkan 07:17 varð jarðskjálfti rétt vestan við Lambafell í Þrengslum í Svínahrauni af stærðinni 3,1.