Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. janúar 2026 11:37 Sorpa á Dalvegi. Vísir/Vilhelm Sorpa hyggst setja upp bílnúmeralesara á endurvinnslustöðvum sínum svo að þeir sem koma á bílum ekki skráðir á heimili á höfuðborgarsvæðinu séu innheimtir samkvæmt gjaldskrá fyrirtækja. Fjórðungur þeirra sem nýta endurvinnslustöðvarnar eru fyrirtæki eða íbúar utan höfuðborgarsvæðisins. „Breytingin snýr fyrst og fremst að því að tryggja réttláta gjaldtöku og að þau sem eiga að greiða fyrir losun úrgangs geri það í samræmi við gildandi reglur," segir í tilkynningu frá Sorpu. Lögbundið hlutverk Sorpu sé einungis að sinna móttöku frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu, ekki frá fyrirtækjum eða heimilum utan höfuðborgarsvæðisins. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu greiði samhliða fasteignagjöldum fyrir megnið af rekstri endurvinnlustöðva Sorpu. „Innleiðing bílnúmeralesara er liður í því að tryggja sanngjarna skiptingu kostnaðar, skýran gjaldtökuferil og að þjónusta Sorpu sé í samræmi við hlutverk og fjármögnun byggðasamlagsins." Þar segir að markmið þeirra til lengri tíma sé að lækka kostnað sveitarfélaganna við rekstur endurvinnslustöðva Sorpu og þar með lækka kostnað íbúanna. Tekið er fram að nytjahlutir sem eiga að fara í Góða hirðinn séu í flestum tilvikum undanskildir gjaldskyldu, saman hvaðan þeir koma.