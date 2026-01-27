Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. janúar 2026 10:51 Samfylkingin valdi fólk í efstu sæti á lista flokksins í Reykjavík um helgina, en enn er óljóst hvort sitjandi borgarstjóri ætli að þiggja 2. sætið. Vísir/Samsett Samfylkingin í Reykjavík óskar nú eftir tilnefningum á lista flokksins fyrir kosningarnar í vor. Um helgina var valið í efstu sex sætin á lista flokksins, en nú leitar uppstillingarnefndin að fólki sem vill sitja í sætum 7. til 46. á lista. Enn liggur ekki fyrir hvort Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri ætli að taka 2. sætið á listanum sem hún tryggði sér í prófkjörinu um helgina þar sem hún tapaði oddvitasætinu. Gert er ráð fyrir að endanlegur listi verði kynntur í síðasta lagi í lok febrúar. Í tölvupósti sem skráðir félagar í Samfylkingunni í Reykjavík fengu í morgun er kallað eftir tilnefningum í næstu sætum listans fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem fara fram þann 16. maí. „Takk fyrir ykkar framlag í lýðræðisveislu Samfylkingarinnar um helgina. Nú höfum við valið sex efstu frambjóðendur fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí. Það verða aðalkosningarnar sem við ætlum að vinna saman,“ segir meðal annars í póstinum sem fréttastofa hefur undir höndum. Alls verða 46 nöfn á listanum þar sem borgarfulltrúar eru 23 og varaborgarfulltrúar 23. Í póstinum segir að félagsmenn geti boðið sig sjálfir fram eða tilnefnt aðra sem þeir telji að eigi erindi á framboðslistann. Tekið er á móti framboðum og tilnefningum í gegnum netfangið uppstillingarnefnd26@gmail.com til klukkan 16 á föstudaginn, 30. janúar. „Uppstillingarnefnd mun skoða allar tillögur. Samkvæmt samþykkt Fulltrúaráðsins í Reykjavík skal framboðslisti kynntur eins fljótt sem auðið er og ekki síðar en 28. febrúar. Þá verður tillaga uppstillingarnefndar að framboðslista lögð fyrir allsherjarfund FSR. Uppstillingarnefnd skipa Björk Vilhelmsdóttir, Gréta Dögg Þórisdóttir, Magnús Skjöld, Starri Reynisson og Vilborg Oddsdóttir,“ segir ennfremur í póstinum. Samfylkingin Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Erlent Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni Innlent Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Innlent Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Erlent Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Innlent Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Innlent Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Innlent Fannst vanta stemmningu í skólann og skipulögðu handboltamót Innlent Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Innlent Franska þingið samþykkti símabann hjá börnum Erlent Fleiri fréttir Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Eldur kviknaði í Strætó Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Fannst vanta stemmningu í skólann og skipulögðu handboltamót Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Öflugur 92 ára dósa og plast plokkari á Suðurlandi Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni „Förum strax í lífsbjargandi aðgerðir“ Ekki fleiri barnaníðsmál í fimmtán ár Eldsvoði, Bjarni Ben og fjölskylduerjur Veitir ekki viðtöl að sinni Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Aukin veikindaforföll ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála Elsti Íslendingurinn 105 ára gömul kona „Margt óráðið í minni framtíð“ Ein fjölskylda aðstoðuð með gistingu vegna brunans Sigurður Helgi kjörinn varaforseti „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Þrjú dæmd fyrir að flytja inn BMW fullan af kókaíni Ein í framboði og áfram formaður Einar og Magnea í efstu sætum Framsóknar í Reykjavík Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Sprenging í vændi og handboltafár eftir sigur á Svíum Gríðarleg andstaða við lagareldisdrög Hönnu Katrínar Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Brunavarnir Suðurnesja luku störfum á öðrum tímanum í nótt Handtekinn grunaður um íkveikju Sjá meira