Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. janúar 2026 13:53 Stemmingin var gríðarleg á Galdrakarlinum í Oz. Owen Fiene Fjöldi fríðra gesta var viðstaddur frumsýningu Galdrakarlsins í Oz í Borgarleikhúsinu um helgina. Forsætisráðherra, áhrifavaldur og aragrúi leikara var meðal viðstaddra. Hinn sígildi söngleikur Galdrakarlinn í Oz, sem byggir á samnefndri bók eftir Frank L. Baum, var frumsýndur á laugardaginn fyrir fullu húsi af spenntum börnum, foreldrum og öðrum. Þórey Birgisdóttir fer með hlutverk söguhetjunnar Dóróteu, Björgvin Franz leikur tinkarlinn, Hilmar Jensson er fuglahræðan, Pétur Ernir Svavarsson leikur ljónið, Sólveig Arnarsdóttir er illa nornin, Berglind Alda leikur góðu nornina Glindu og Villi Neto er sjálfur Oz. Fjölmennt var á frumsýningunni og kenndi þar ýmissa grasa, leikarar voru fyrirferðarmiklir en einnig aðrir menningarpáfar auk forsætisráðherrans. Hildur Vala Baldursdóttir og Kjartan Ottósson með dætrum sínum tveimur og Ebba Katrín Finnsdóttir með tvíburadætrum vinkonu sinnar, Eyglóar Hilmarsdóttur.Owe Fiene Hjónin Tanja Berglind Hallvarðsdóttir og Ólafur Pálsson.Owen Fiene Jóhann Kristófer og Alma Gytha Huntingdon-Williams með börnum sínum.Owen Fiene Karitas Lotta Tulinius, Stella María Gautadóttir og Ólafur Alexander Ólafsson.Owen Fiene Brynhildur Guðjónsdóttir, fyrrverandi Borgarleikhússtjóri, og Heimir Sverrisson leikmyndahönnuður. Fréttamaðurinn Tómas Arnar Þorláksson lúrir í bakgrunni.Owen Fiene Sólrún Diego með börnum sínum.Owen Fiene Hjónin Jón Jónsson og Hafdís Björk Jónsdóttir með börnum sínum en dóttir þeirra leikur í sýningunni.Owen Fiene Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætti með dóttur sína og vinkonur hennar. Owen Fiene Fjölmiðlakonan Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og tvær pæjur.Owen Fiene Ragnar Ísleifur Bragason með dætrum sínum.Owen Fiene Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, Tómas Jónsson, Anna María Tómasdóttir og ein spræk stúlka.Owen Fiene Katla Margrét Þorgeirsdóttir lék Nornina úr vestri í uppsetningu Borgarleikhússins á Galdrakallinum í Oz árið 2013 og mætti að sjálfsögðu.Owen Fiene Næringarþjálfarinn Helga Magga var á staðnum.Owen Fiene Stórleikarinn Mikael Kaaber lét sig ekki vanta.Owen Fiene Matreiðslumaðurinn Roberto Biraghi og tvær flottar stelpur.Owen Fiene Hulda Hjálmarsdóttir og Þorgeir Kristjánsson með litlum tískukóngi.Owen Fiene Fréttamaðurinn Ari Páll Karlsson mætti með systkinum sínum.Owen Fiene Hjónin Hany Hadaya og Bryndís Halldórsdóttir og leðurjakkaklæddur töffari.Owen Fiene Júlía Margrét Einarsdóttir var í góðum gír.Owen Fiene Leikmyndahönnuðurinn Brynja Björnsdóttir og leikarinn Hjörtur Jóhann Jónsson með börnum sínum.Owen Fiene Birna Hafsteinsdóttir í Framsóknagrænum jakka.Owen Fiene Leikkonana Jóhanna Vigdís og leikarinn Örn Gauti Jóhannsson.Owen Fiene Hjónin Anna Rún Frímannsdóttir og Einar Kristjánsson í góðum hópi.Owen Fiene Leikkonan Íris Tanja Flygenring með tveimur pæjum.Owen Fiene