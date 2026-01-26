Sprenging í vændi og handboltafár eftir sigur á Svíum

Í hádegisfréttum fjöllum við um eldsvoðann sem varð í Reykjanesbæ í gærkvöldi.
Kona liggur þungt haldin á sjúkrahúsi eftir brunann og sjö hundar drápust í eldinum sem varð í fjölbýlishúsi í bænum.
Að auki verður rætt við Bjana Benediktsson fyrrverandi formann Sjálfstæðisflokksinsn og ráðherra sem kom mörgum á óvart í morgun þegar tilkynnt var um ráðngingu hans sem næsta framkvæmdastjóra hjá Samtökum Atvinnulífsins.
Einnig fjöllum við um vændi hér á landi en tilkynningum um slíka iðju hefur fjölgað mjög að undanförnu ef marka má nýjar tölur frá lögreglu.
Í sportinu er frækinn sigur Íslendinga á Svíum að sjálfsögðu tekinn til umfjöllunnar og hitað upp fyrir framhaldið.