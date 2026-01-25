Innlent

Maðurinn er fundinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögregla hefur málið til skoðunar.
Maðurinn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir fyrr í dag er fundinn.

Lögregla þakkar veitta aðstoð.

