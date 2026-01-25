Spyr hvort að Rúv finnist hún „hundleiðinleg t***a“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. janúar 2026 14:48 Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Vísir/Anton Brink Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, gagnrýnir val þáttastjórnanda Vikuloka á Rás 1. Hún hótar að hætta að greiða útvarpsgjaldið svari þau ekki fyrir af hverju henni sé aldrei boðið. Í færslu á Facebook lýsir Sólveig Anna því hvernig hún hafi verið formaður næst stærsta verkalýðsfélags landsins frá árinu 2018, að undanskildum örfáum mánuðum 2021-22. „Ég hef leitt fjölmargar verkfallsaðgerðir og haldið næstum ótal atkvæðagreiðslur um vinnustöðvanir - sem allar hafa verið samþykktar af félagsfólki með yfirgnæfnadi meirihluta greiddra atkvæða. Ég hef oft varist fyrir dómstólum fyrir hönd félagsins og oft stefnt þeim sem stjórn hefur talið rétt að stefna,“ segir Sólveig Anna. Frá því að hún tók við embætti formanns árið 2018 hafi henni einu sinni verið boðið að koma í útvarpsþáttinn Vikulok sem er á Rás 1. „Frá því að núverandi formaður VR tók við formennsku fyrir tæpu ári hefur henni verið boðið um það bil 270 sinnum, nú síðast í gær, til að ræðakjarasamninga sem ég gerði en ekki hún. Og nú, á þessari dimmu helgi á glænýju ári, er nóg komið - og ég krefst svara,“ segir Sólveig. Hún gefur forsvarsmönnum Vikuloka sex valmöguleika til að velja um sem ástæða af hverju henni hafi ekki verið boðið oftar. „Er mér ekki boðið í Vikulokin afþví A. ég er bara með grunnskólapróf, B. ég er átakasækinn aðgerðasinni, C. ég er ekki vók, D. ég er ekki nógu dömuleg, E. þeim finnst ég hundleiðinleg t***a, F. þeim finnst ég heimskt fífl sem veit ekki neitt, eða G. er ég formaður í félagi verkafólks þar sem meira en heilmingur er af erlendu bergi brotinn en ekki í félagi íslenskrar millistéttar? Eða allt af þessu?“ Sólveig Anna krefst þess að fá skýr svör innan tveggja sólarhringa, annars muni hún neita að borga „þetta helvítis útvarpsgjald“ og fer í mál. „Ég hef sýnt mikið langlundargerð, bælt niður gildi mín og persónuleika vegna þessarar einbeittu og grófu móðgunnar, en ég fæ ei lengur bælt.“ Samkvæmt lauslegri athugun blaðamanns hefur Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, tvisvar sinnum verið gestur í Vikulokum á síðasta ári. Kjaramál Ríkisútvarpið Mest lesið Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Innlent Icelandair aflýsir flugferðum Innlent Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Erlent „Fyrst og fremst er verið að hafna oddvitanum“ Innlent Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Erlent Maðurinn er fundinn Innlent Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Innlent Fyrrverandi yngsti þingmaður sögunnar skiptir um flokk og fer fram Innlent Kerfið hafi brugðist Innlent „Örstutt þunglyndi yfir niðurstöðunum“ Innlent Fleiri fréttir Aðeins tíu prósent sem leita til Stígamóta kæra ofbeldið Spyr hvort að Rúv finnist hún „hundleiðinleg t***a“ „Örstutt þunglyndi yfir niðurstöðunum“ Maðurinn er fundinn Kerfið hafi brugðist Sjálfstæðismenn mynda bandalag á Akureyri Sundabraut og Fljótagöng verkefni innviðafélagsins Háværar flugvélar sem vöktu athygli í gær voru á æfingu „Fyrst og fremst er verið að hafna oddvitanum“ Fyrrverandi yngsti þingmaður sögunnar skiptir um flokk og fer fram Heiðu hafnað og fjöldi niðurfellinga heimilisofbeldismála hjá lögreglu Segir Heiðu hafa átt betra skilið Icelandair aflýsir flugferðum Fyrrverandi ráðherrar ræða alþjóðamálin Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Tvö pör handtekin grunuð um líkamsárásir Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Stóra verkefnið að vinna aftur traust borgarbúa Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Pétur Marteinsson kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Valið á milli gömlu og nýju Samfylkingarinnar Gullhúðað afnám jafnlaunavottunar Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Vandræðagangur með skilaboð á versta tíma fyrir Heiðu Leita að öðrum til að taka við Ísafjarðarfluginu Allir hafi áhuga á Íslandi Biður Dóru Björt afsökunar eftir deilur um vetrarþjónustu Þrjátíu prósent Samfylkingarfélaga greitt atkvæði það sem af er Algengast að börn beiti foreldra sína ofbeldi og prófkjör Samfylkingarinnar Sjá meira