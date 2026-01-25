Innlent

Sjálf­stæðis­menn mynda banda­lag á Akur­eyri

Jón Þór Stefánsson skrifar
Heimir Örn og Berglind Ósk höfðu bæðis sóst eftir oddvitasætinu en stilla nú saman strengi sína.
Vísir/Vilhelm

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Heimir Örn Árnason, sitjandi oddviti flokksins á Akureyri og formaður bæjarráðs, ætla að styðja hvort annað í komandi sveitarstjórnarkosningum. Berglind mun styðja Heimi í annað sæti lista flokksins og Heimir mun styðja að Berglind fái oddvitasætið.

Heimir og Berglind greina frá bandalagi sínu í færslu á Facebook, en áður höfðu þau bæði sóst eftir oddvitasætinu.

„Þessi ákvörðun er ekki tekin af léttúð heldur byggir á sameiginlegri sýn á það sem skiptir Akureyri mestu máli,“ segir í yfirlýsingu þeirra.

„Við trúum bæði á gildi liðsheildar. Enginn einn einstaklingur er stærri en verkefnið eða flokkurinn sjálfur. Þvert á móti er það samspil fólks með ólíka reynslu, styrkleika og bakgrunn sem skapar sterkan heildarkraft. Endurnýjun og reynsla þurfa að fara hönd í hönd; þar liggur styrkurinn. Þegar traust ríkir og teymisvinna er höfð að leiðarljósi verða ákvarðanir betri og niðurstöðurnar skila sér til samfélagsins.“

Röðunarfundur Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fer fram 7. febrúar næstkomandi.

Sjálfstæðisflokkurinn Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026

