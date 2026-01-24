Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 24. janúar 2026 20:03 Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri laut í lægra haldi gegn Pétri Marteinssyni í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík. Vísir/Lýður Valberg „Þetta eru bara gríðarleg vonbrigði, vissulega. En líka þakklæti fyrir mikinn stuðning. Í rauninni er ég stolt af mínum baráttumálum og minni vinnu. Þetta er tvíbent, en auðvitað eru vonbrigði að vera ekki treyst fyrir fyrsta sætinu. Ég hélt að Samfylkingin væri komin á þann stað.“ Þetta sagði Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri við fréttamann eftir að úrslit prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík voru ljós. Pétur Marteinsson vann oddvitaslaginn með 3063 atkvæðum en Heiða hlaut 1668 atkvæði. Aðspurð hvað hún meinti með að hún héldi að flokkurinn væri kominn á þann stað sagði Heiða eftirfarandi. „Að treysta reyndri konu til að leiða listann í vor. Ég hélt að við værum þar en það er greinilega ekki,“ segir Heiða Björg sem kveðst þó stolt af sínum verkum og sínum baráttumálum, sem hún muni halda áfram að vinna að finna farveg. Hún segir ótímabært að segja til um hvort hún ætli að sætta sig við annað sæti eða draga sig af listanum. „Þetta verður ágætislisti. Fólk er greinilega búið að velja sér lista og þannig er þetta í lýðræðislegum flokki.“ Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026 Borgarstjórn Mest lesið Samfylkingin velur sér borgarstjóraefni Innlent „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Erlent Stigmögnun í nágrannaerjum: „Hann vildi keyra á mig“ Innlent Annar maður skotinn til bana af ICE Erlent Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Innlent „Enda ekki í nokkru einasta ástandi til að vera meðal fólks“ Innlent Gengst nú við skilaboðunum umdeildu Innlent Hægt að nálgast vottorð um að makinn hafi rangt fyrir sér Innlent Hótar að setja hundrað prósenta toll á Kanada Erlent Pétur Marteinsson kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Pétur Marteinsson kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Valið á milli gömlu og nýju Samfylkingarinnar Gullhúðað afnám jafnlaunavottunar Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Vandræðagangur með skilaboð á versta tíma fyrir Heiðu Leita að öðrum til að taka við Ísafjarðarfluginu Allir hafi áhuga á Íslandi Biður Dóru Björt afsökunar eftir deilur um vetrarþjónustu Þrjátíu prósent Samfylkingarfélaga greitt atkvæði það sem af er Algengast að börn beiti foreldra sína ofbeldi og prófkjör Samfylkingarinnar „Enda ekki í nokkru einasta ástandi til að vera meðal fólks“ Árásarmaðurinn svartklæddi reyndist vera ættingi Stigmögnun í nágrannaerjum: „Hann vildi keyra á mig“ Gengst nú við skilaboðunum umdeildu Hægt að nálgast vottorð um að makinn hafi rangt fyrir sér Um 900 manns nú með lögheimili í Grindavík „Það átti að taka mig í karphúsið“ Selenskí undir miklum þrýstingi Tímamótaviðræður hafnar og ögurstund hjá Samfylkingunni Eldur í sendibíl á Miklubraut Arnar Grétarsson í stjórnmálin Gjörbreytt Langahlíð fyrir milljarð Segist ekki muna eftir að hafa sent skilaboðin „Einhver SA prins mættur til að láta sem allt sé bara kózý“ Endurtekin og alvarleg mál valda áhyggjum Hiti færist í leikinn: „Frægur karl með enga reynslu“ Samfylkingarmönnum í Reykjavík fjölgað um 72 prósent Heimilisofbeldismálin alvarlegri en áður og fundað um Úkraínu í Abu Dhabi Sjá meira