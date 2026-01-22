Of snemmt er að segja til um það hvort viðræður Bandaríkjaforseta og framkvæmdastjóra NATO séu jákvætt skref í samskiptum Bandaríkjanna við Danmörku og Grænland á meðan lítið er vitað um innihald rammasamkomulagsins, að sögn utanríkisráðherra.
„Ég vil ekki vera með neinar vangaveltur um þessar viðræður en svo lengi sem samtölin leiða í þá átt að fullveldi Grænlands sé virt, sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur, þá held ég að það sé í lagi að fólk tali saman. En þá verða þessi prinsipp að vera virt og þau eru alveg skýr og þau prinsipp styðjum við Íslendingar. Ég ætla ekki að fara út í neinar aðrar vangaveltur þegar málið er á svona viðkvæmu stigi,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Hún undirstrikar þá yfirlýstu stefnu íslenskra stjórnvalda að ríkisstjórnin standi með Grænlandi og ekki verði samið um fullveldi þeirra eða landskika án aðkomu Grænlendinga.
„Ég heyrði það í þinginu að sumum innan Miðflokksins fannst ég vera með glannalegar yfirlýsingar. Það er ekki glannaleg yfirlýsing að segjast standa með fullveldi Grænlands eða sjálfsákvörðunarrétti þjóða og þeirra. Þetta er það sem við höfum ítrekað og ítreka hér með enn og aftur að þetta er Grænlendinga þetta mál.“
Athygli vakti á dögunum þegar Trump nefndi Ísland opinberlega í tvígang. Bæði sagði hann að Ísland væri ástæðan fyrir lækkun á bandarískum hlutabréfamörkuðum og sakaði NATO um að vera ekki til staðar fyrir Bandaríkin varðandi Ísland.
Þorgerður segir utanríkisráðuneytið hafa fengið það staðfest frá bandarískum yfirvöldum að þarna hafi verið um að ræða mismæli og Trump ekki átt við Ísland. RÚV greindi fyrst frá þessu en allar líkur eru á því að Bandaríkjaforseti hafi þarna ætlað að tala um Grænland en ekki Ísland.
Trump hefur nefnt að rætt hafi verið um aðgang Bandaríkjanna að jarðefnum í Grænlandi í viðræðum hans við framkvæmdastjóra NATO. Aðspurð hvort hún geri athugasemdir við að slíkt sé rætt án beinnar aðkomu fulltrúa Grænlands eða Danmerkur ítrekar Þorgerður að hún vilji ekki vera með vangaveltur á meðan málið sé enn svo óljóst.
„Bara enn og aftur. Prinsippin gilda um þetta. Það verður ekki samið um þetta án aðkomu Grænlendinga, bara svo það sé alveg skýrt og konungsríkið Danmörk sé stutt í þá veru. En það er mikilvægt að samtöl eigi sér stað. Það þurfa oft einhver samtöl að byrja og eiga sér stað til þess að höggva á hnúta og við eigum ekki að agnúast í það svo lengi sem menn eru með skýru myndina og prinsippin alveg á hreinu.“
„Ég vona bara að þetta leiði til þess að öryggi á þessum slóðum aukist, eftirlit aukist og fullveldi Grænlands og þeirra réttur sé tryggður.“
Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð.