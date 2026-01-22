Innlent

Leita manns vegna kynferðisbrots við Austurbæjarbíó

Árni Sæberg skrifar
Áreitnin er sögð hafa átt sér stað við Austurbæjarbíó, sem stendur við Snorrabraut. Vísir/Lýður Valberg

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar nú manns sem kona segir hafa veist að henni árla morguns í dag og brotið á kynferðislega, utandyra við Austurbæjarbíó í Reykjavík.

Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri lögreglustöðvarinnar á Hverfisgötu, segir í samtali við Vísi að konan hafi tilkynnt atvikið til lögreglu í morgun. Hann sé grunaður um kynferðislega áreitni.

Lögreglumenn vinni nú að því að hafa uppi á manninum. Konan hafi lýst manninum og lögregla nýti lýsinguna til þess að reyna að nálgast manninn með einhverjum hætti. Þeir sem rannsaki málið séu ekki komnir aftur í hús og hann búi því ekki yfir frekari upplýsingum um málið. 

