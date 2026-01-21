Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Árni Sæberg skrifar 21. janúar 2026 14:10 Lögreglan á Akureyri hafði uppi á þjófunum og byssunum. Vísir/Vilhelm Síðastliðið mánudagskvöld var tilkynnt um innbrot á Akureyri. Skotvopnaskápur hafði verið brotinn upp í læstri geymslu í sameign og sex skotvopnum stolið þaðan. Í tilkynningu Lögreglunnar á Norðurlandi eystra þess efnis segir að rannsókn málsins hafi hafist samstundis og á mánudagskvöldinu og aðfaranótt þriðjudags hafi þrír verið handteknir og húsleit framkvæmd á tveimur stöðum. Eitt skotvopn hafi fundist í upphafi rannsóknaraðgerða en sólarhring síðar, í gærkvöldi, hafi hin fimm skotvopnin fundist. Hinir handteknu hafi verið látnir lausir að yfirheyrslum loknum en málið sé enn til rannsóknar. „Í málinu voru skotvopnin vörsluð á viðeigandi hátt í skotvopnaskáp eins og lög gera ráð fyrir. Af skotvopnum stafar hins vegar alltaf hætta séu þau ekki í höndum réttra aðila. Þá eru stolin skotvopn einnig álitleg vara í ólöglegum viðskiptum og vill lögregla beina því til skotvopnaeigenda að tryggja vörslur þeirra á hverjum tíma og vera vakandi fyrir hvers kyns öryggisbrestum.“ Akureyri Lögreglumál Skotvopn Mest lesið Davos-vaktin: Útilokar að beita hervaldi á Grænlandi en krefst viðræðna Erlent Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Innlent Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Innlent Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Erlent „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Erlent Fleiri fréttir Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Ákærður fyrir nauðgun á nýársdag Markverð tíðindi í nýrri Maskínukönnun um fylgið á landsvísu Hátt í tíu þúsund manns án atvinnu í desember Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Sjá meira