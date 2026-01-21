Innlent

Sex sagt upp í mennta­mála­ráðu­neytinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Inga Sæland, er nýr mennta- og barnamálaráðherra.
Sex starfsmönnum mennta- og barnamálaráðuneytisins hefur verið sagt upp störfum. Frá þessu er greint í tilkynningu frá ráðuneytinu. Þar segir að ráðherra hafi innleitt nýtt skipurit og verklag í kjölfar mats á hlutverki og verkefnum ráðuneytisins. Markmið breytinganna sé að styrkja faglega stjórnsýslu, skýra ábyrgð og umboð, bæta ákvarðanatöku og tryggja að ráðuneytið sé enn betur í stakk búið til að sinna lögbundnu hlutverki sínu.

Einnig segir í tilkynningunni að dregið verði úr yfirbyggingu en fagleg sérþekking og sérhæfing innan málaflokka styrkt.

„Með breytingunum nú viljum við einfalda verklag og gera það skilvirkara. Við viljum lyfta upp menntamálum og setja aukinn slagkraft í málefni barna í viðkvæmri stöðu. Það er mikilvægt að nýta þá miklu sérþekkingu sem til staðar er í ráðuneytinu og stytta boðleiðir, sem ég tel að nýtt skipurit muni gera. Ætlunin er að sigla umbótum hratt og vel í höfn, barnanna vegna,“ er haft eftir Ingu Sæland, sem tók við ráðuneytinu á dögunum.

Breytingarnar fela í sér að skrifstofa ráðuneytisstjóra er lögð niður, með það í huga að færa framkvæmdalega ábyrgð nær málaflokkunum sjálfum, segir í tilkynningunni. Þá verða fimm teymi, teymisstjórar og teymisstjórnir, lögð niður.

Eftirtaldir aðilar hafa verið fluttir í embætti skrifstofustjóra á nýjum skrifstofum:

  • Skrifstofustjóri fjármála og innri þjónustu er Ásgeir Runólfsson sem var áður skrifstofustjóri fjárlaga og rekstrar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Hafþór Einarsson sem var skrifstofustjóri fjármála og rekstrar í mennta- og barnamálaráðuneytinu verður skrifstofustjóri fjárlaga og rekstrar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu.
  • Skrifstofustjóri stjórnsýslu er Anna Tryggvadóttir sem var skrifstofustjóri stjórnsýslu, mats og eftirlits.
  • Skrifstofustjóri barnamála er Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir sem áður var skrifstofustjóri stefnumótunar og innleiðingar.
  • Auglýst verður eftir skrifstofustjóra leikskóla, grunnskóla og íþróttamála á næstu dögum. Björk Óttarsdóttir mun leiða starf skrifstofunnar þar til skrifstofustjóri hefur verið skipaður.
  • Auglýst verður eftir skrifstofustjóra framhaldsskóla og framhaldsfræðslu á næstu dögum. Ragnhildur Bolladóttir mun leiða starf skrifstofunnar þar til skrifstofustjóri hefur verið skipaður.
