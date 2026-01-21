Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. janúar 2026 09:32 Inga Sæland, er nýr mennta- og barnamálaráðherra. Vísir/Vilhelm Sex starfsmönnum mennta- og barnamálaráðuneytisins hefur verið sagt upp störfum. Frá þessu er greint í tilkynningu frá ráðuneytinu. Þar segir að ráðherra hafi innleitt nýtt skipurit og verklag í kjölfar mats á hlutverki og verkefnum ráðuneytisins. Markmið breytinganna sé að styrkja faglega stjórnsýslu, skýra ábyrgð og umboð, bæta ákvarðanatöku og tryggja að ráðuneytið sé enn betur í stakk búið til að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Einnig segir í tilkynningunni að dregið verði úr yfirbyggingu en fagleg sérþekking og sérhæfing innan málaflokka styrkt. „Með breytingunum nú viljum við einfalda verklag og gera það skilvirkara. Við viljum lyfta upp menntamálum og setja aukinn slagkraft í málefni barna í viðkvæmri stöðu. Það er mikilvægt að nýta þá miklu sérþekkingu sem til staðar er í ráðuneytinu og stytta boðleiðir, sem ég tel að nýtt skipurit muni gera. Ætlunin er að sigla umbótum hratt og vel í höfn, barnanna vegna,“ er haft eftir Ingu Sæland, sem tók við ráðuneytinu á dögunum. Breytingarnar fela í sér að skrifstofa ráðuneytisstjóra er lögð niður, með það í huga að færa framkvæmdalega ábyrgð nær málaflokkunum sjálfum, segir í tilkynningunni. Þá verða fimm teymi, teymisstjórar og teymisstjórnir, lögð niður. Eftirtaldir aðilar hafa verið fluttir í embætti skrifstofustjóra á nýjum skrifstofum: Skrifstofustjóri fjármála og innri þjónustu er Ásgeir Runólfsson sem var áður skrifstofustjóri fjárlaga og rekstrar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Hafþór Einarsson sem var skrifstofustjóri fjármála og rekstrar í mennta- og barnamálaráðuneytinu verður skrifstofustjóri fjárlaga og rekstrar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Skrifstofustjóri stjórnsýslu er Anna Tryggvadóttir sem var skrifstofustjóri stjórnsýslu, mats og eftirlits. Skrifstofustjóri barnamála er Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir sem áður var skrifstofustjóri stefnumótunar og innleiðingar. Auglýst verður eftir skrifstofustjóra leikskóla, grunnskóla og íþróttamála á næstu dögum. Björk Óttarsdóttir mun leiða starf skrifstofunnar þar til skrifstofustjóri hefur verið skipaður. Auglýst verður eftir skrifstofustjóra framhaldsskóla og framhaldsfræðslu á næstu dögum. Ragnhildur Bolladóttir mun leiða starf skrifstofunnar þar til skrifstofustjóri hefur verið skipaður. Skóla- og menntamál Mest lesið Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Erlent Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Innlent Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Innlent Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Innlent Davos-vaktin: Beðið eftir ræðu Trumps Erlent Morðingi Abe dæmdur í lífstíðarfangelsi Erlent Fleiri fréttir Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Sjá meira