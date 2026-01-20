Innlent

Mannréttindaráðið ræðir Íran að frum­kvæði Ís­lands

Árni Sæberg skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra.
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman á sérstökum aukafundi að frumkvæði Íslands til að fjalla um alvarlega stöðu mannréttinda í Íran í kjölfar víðtækra mótmæla í landinu undanfarið.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Ísland hafi leitt ákall um aukafundinn í samstarfi við kjarnahóp ríkja sem leiða árlega ályktun um stöðu mannréttinda í Íran. Fundurinn fari fram 23. janúar næstkomandi klukkan 14 að staðartíma í Genf.

Hefur áhyggjur af skelfilegu ástandi

„Ég hef miklar áhyggjur af því skelfilega ástandi sem ríkir í Íran og fordæmi harðlega dráp stjórnvalda á mótmælendum. Þessi aukafundur mannréttindaráðsins sendir skýr skilaboð til yfirvalda í Íran um að alþjóðasamfélagið hafni afdráttarlaust því gegndarlausa ofbeldi sem almenningur hefur mátt sæta fyrir það eitt að nýta tjáningarfrelsi sitt til friðsamlegra mótmæla. Þessu ofbeldi verður að linna og það strax,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. 

Þá segir að umfangsmikil mótmæli hafi staðið yfir í Íran frá því fyrir áramót og trúverðugar heimildir hermi að þúsundir hafi látið þar lífið í harkalegum aðgerðum stjórnvalda við að kveða niður mótmælin. 

„Erfitt er að afla frekari upplýsinga þar sem stjórnvöld hafa takmarkað aðgang almennings að neti og símasambandi í landinu. Fjölmörg hafa verið handtekin og hafa borist fréttir af því að mótmælendur hafi verið dæmdir til dauða. Bent hefur verið á að ástandið í landinu sé umtalsvert verra en þegar ráðið kallaði síðast til aukafundar um Íran haustið 2022. Hópur frjálsra félagasamtaka sendi frá sér sérstakt ákall um aukafund ráðsins föstudaginn 16. janúar síðastliðinn.“

Ísland verið í forystu undanfarin ár

Ísland hafi verið í forystu hvað varðar málefni Írans í mannréttindaráðinu síðustu ár. Frá árinu 2021 hafi Ísland leitt vinnu við ályktun sem tryggir endurnýjun umboðs sérstaks skýrslugjafa um stöðu mannréttinda í Íran. Í kjarnahópi ríkja um ályktunina sitji, auk Íslands, Þýskaland, Bretland, Moldóva og Norður-Makedónía.

Ísland í mannréttindaráði SÞ Mótmælaalda í Íran Íran Mannréttindi Utanríkismál

