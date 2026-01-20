Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. janúar 2026 11:20 Logi Bergmann, Hlédís Maren, Líf Magneudóttir og Pétur Marteinsson létu sig ekki vanta á þorrablót KR. Mummi Lú Það var gríðarlegt fjör í KR heimilinu á laugardagskvöld þegar Vesturbæingar blótuðu þorrann með miklum stæl. Meðal gesta voru Komið gott skvísurnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, grínistinn Bergur Ebbi, Líf Magneudóttir borgarfulltrúi, rithöfundarnir Andri Snær Magnason og Eva Björg Ægisdóttir og svo mætti lengi telja. Logi Bergmann veislustýrði gleðinni og gestir dönsuðu fram á rauða nótt. Hér má sjá vel valdar myndir frá veisluhöldunum: Sigga Óla bransadrottning átti afmæli á miðnætti á þorrablótinu. Hún stillti sér upp með Guðmundi Ingólfssyni, oft kallaður Gummi stóri.Mummi Lú Pólítíkusarnir Aðalsteinn Leifsson, Pétur Marteinsson og Líf Magneudóttir pósuðu saman.Mummi Lú Andri Snær og Margrét Sjöfn létu sig ekki vanta.Mummi Lú Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR ásamt eiginmanni sínum Agli Erni Jóhannssyni stórglæsileg í stíl!Mummi Lú Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR og Sveinn Jónsson fyrrverandi formaður KR stórglæsileg bæði tvö í miklum fíling.Mummi Lú KRingar skemmtu sér vel á laugardagskvöld! Steinunn Margrét og Kristján Stefánsson eru fastagestir í KR-heimilinu.Mummi Lú Birgitta Sigurðardóttir í góðum skvísuhópi!Mummi Lú Glæsilegar!Mummi Lú Sandra og Unnar Ari í góðra vina hópi.Mummi Lú Þessi stemningsmaður tók KR þemað alla leið.Mummi Lú Glæsipíur í fantafjöri!Mummi Lú Gleði og gaman!Mummi Lú Fólk rokkaði sínar flottustu flíkur á þessu flotta þorrablóti.Mummi Lú Glæsiparið Eva Björg Ægisdóttir ofurrithöfundur og Gunnar Kristjánsson.Mummi Lú Flott í fjöri.Mummi Lú Mæðgurnar Birna Guðbjörnsdóttir og Anna Margrét Kristjánsdóttir, markaðsstjóri Ginu Tricot, voru stórglæsilegar.Mummi Lú Anna Margrét og Birna ásamt glæsilegri fjölskyldu þeirra.Mummi Lú Hjónin Svenni Jóns fyrrverandi formaður KR og Elísabet Guðmundsdóttir geisluðu á þorrablótinu.Mummi Lú Stuðboltar!Mummi Lú Glæsilegir piltar, Adam Karl Helgason, Tóti, Jón Bjarni Kristinsson og fleiri flottir.Mummi Lú Guðni Hrafn Grétarsson og Þorrakóngurinn sjálfur Jói í Múlakaffi.Mummi Lú Íris Bergsdóttir förðunarfræðingur í gríðarlega góðum félagsskap.Mummi Lú Glæsihjónin Sara Dögg Ólafsdóttir og Stefán Karl Kristjánsson lögmaður með meiru.Mummi Lú Algjörar pæjur!Mummi Lú Þórhildur Garðarsdóttir glæsileg formaður KR bauð gesti velkomna.Mummi Lú Þvílíkur hópur. Farmers hjónin Jóel Pálsson og Bergþóra Guðnadóttir, Sigurður sagnfræðingur, Eva Bergþóra, Magnús Orri Schram og fleiri í rosalegu stuði saman!Mummi Lú Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri KR og Telma Ýr Unnsteinsdóttir sæt saman!Mummi Lú Bergur Ebbi uppistandari og Rán Ingvars glæsileg.Mummi Lú Snorri Stefánsson og Líf Magneudóttir voru í fanta fíling.Mummi Lú Gleðin skein af gestunum!Mummi Lú Svartklædd stílhrein og sjarmerandi!Mummi Lú Glæsilegu tvö! Mummi Lú Eiður Snorri Bjarnason og Oddur Ingi Bjarnason.Mummi Lú KR bindi er ekkert eðlilega töff!Mummi Lú Sætu!Mummi Lú Mæðgurnar Margrét Þorsteinsdóttir og Selma Björk Almarsdóttir flottar! Mummi Lú Elegans!Mummi Lú Það var rosaleg stemning hjá gestum.Mummi Lú Eiríkur Búi í fíling.Mummi Lú Hjónin Helga Vala og Grímur stórglæsileg.Mummi Lú Hlédís Maren og Katla létu sig ekki vanta.Mummi Lú Logi Bergmann veislustýrði.Mummi Lú Stemningsborð! 