Vestur­bæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Logi Bergmann, Hlédís Maren, Líf Magneudóttir og Pétur Marteinsson létu sig ekki vanta á þorrablót KR.
Það var gríðarlegt fjör í KR heimilinu á laugardagskvöld þegar Vesturbæingar blótuðu þorrann með miklum stæl. Meðal gesta voru Komið gott skvísurnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, grínistinn Bergur Ebbi, Líf Magneudóttir borgarfulltrúi, rithöfundarnir Andri Snær Magnason og Eva Björg Ægisdóttir og svo mætti lengi telja.

Logi Bergmann veislustýrði gleðinni og gestir dönsuðu fram á rauða nótt. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá veisluhöldunum: 

Sigga Óla bransadrottning átti afmæli á miðnætti á þorrablótinu. Hún stillti sér upp með Guðmundi Ingólfssyni, oft kallaður Gummi stóri.Mummi Lú
Pólítíkusarnir Aðalsteinn Leifsson, Pétur Marteinsson og Líf Magneudóttir pósuðu saman.Mummi Lú
Andri Snær og Margrét Sjöfn létu sig ekki vanta.Mummi Lú
Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR ásamt eiginmanni sínum Agli Erni Jóhannssyni stórglæsileg í stíl!Mummi Lú
Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR og Sveinn Jónsson fyrrverandi formaður KR stórglæsileg bæði tvö í miklum fíling.Mummi Lú
KRingar skemmtu sér vel á laugardagskvöld! Steinunn Margrét og Kristján Stefánsson eru fastagestir í KR-heimilinu.Mummi Lú
Birgitta Sigurðardóttir í góðum skvísuhópi!Mummi Lú
Glæsilegar!Mummi Lú
Sandra og Unnar Ari í góðra vina hópi.Mummi Lú
Þessi stemningsmaður tók KR þemað alla leið.Mummi Lú
Glæsipíur í fantafjöri!Mummi Lú
Gleði og gaman!Mummi Lú
Fólk rokkaði sínar flottustu flíkur á þessu flotta þorrablóti.Mummi Lú
Glæsiparið Eva Björg Ægisdóttir ofurrithöfundur og Gunnar Kristjánsson.Mummi Lú
Flott í fjöri.Mummi Lú
Mæðgurnar Birna Guðbjörnsdóttir og Anna Margrét Kristjánsdóttir, markaðsstjóri Ginu Tricot, voru stórglæsilegar.Mummi Lú
Anna Margrét og Birna ásamt glæsilegri fjölskyldu þeirra.Mummi Lú
Hjónin Svenni Jóns fyrrverandi formaður KR og Elísabet Guðmundsdóttir geisluðu á þorrablótinu.Mummi Lú
Stuðboltar!Mummi Lú
Glæsilegir piltar, Adam Karl Helgason, Tóti, Jón Bjarni Kristinsson og fleiri flottir.Mummi Lú
Guðni Hrafn Grétarsson og Þorrakóngurinn sjálfur Jói í Múlakaffi.Mummi Lú
Íris Bergsdóttir förðunarfræðingur í gríðarlega góðum félagsskap.Mummi Lú
Glæsihjónin Sara Dögg Ólafsdóttir og Stefán Karl Kristjánsson lögmaður með meiru.Mummi Lú
Algjörar pæjur!Mummi Lú
Þórhildur Garðarsdóttir glæsileg formaður KR bauð gesti velkomna.Mummi Lú
Þvílíkur hópur. Farmers hjónin Jóel Pálsson og Bergþóra Guðnadóttir, Sigurður sagnfræðingur, Eva Bergþóra, Magnús Orri Schram og fleiri í rosalegu stuði saman!Mummi Lú
Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri KR og Telma Ýr Unnsteinsdóttir sæt saman!Mummi Lú
Bergur Ebbi uppistandari og Rán Ingvars glæsileg.Mummi Lú
Snorri Stefánsson og Líf Magneudóttir voru í fanta fíling.Mummi Lú
Gleðin skein af gestunum!Mummi Lú
Svartklædd stílhrein og sjarmerandi!Mummi Lú
Glæsilegu tvö! Mummi Lú
Eiður Snorri Bjarnason og Oddur Ingi Bjarnason.Mummi Lú
KR bindi er ekkert eðlilega töff!Mummi Lú
Sætu!Mummi Lú
Mæðgurnar Margrét Þorsteinsdóttir og Selma Björk Almarsdóttir flottar! Mummi Lú
Elegans!Mummi Lú
Það var rosaleg stemning hjá gestum.Mummi Lú
Eiríkur Búi í fíling.Mummi Lú
Hjónin Helga Vala og Grímur stórglæsileg.Mummi Lú
Hlédís Maren og Katla létu sig ekki vanta.Mummi Lú
Logi Bergmann veislustýrði.Mummi Lú
Stemningsborð!Mummi Lú
Samkvæmislífið Þorrablót KR


