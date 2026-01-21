Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 21. janúar 2026 21:17 Ingimar Jónsson, forstjóri Pennans Eymundsson er hér í nýja húsnæði fyrirtækisins í Vík í Mýrdal, sem verður opnað í lok mars næstkomandi. Magnús Hlynur Hreiðarsson Miklar framkvæmdir eiga sér nú stað í Vík í Mýrdal enda mikið byggt á staðnum samhliða mikilli fjölgun íbúa. Eftir nokkrar vikur mun Penninn Eymundsson meðal annars opna risaverslun í þorpinu og þá er ný íbúðablokk í byggingu svo eitthvað sé nefnt. Í dag eru íbúar Mýrdalshrepps um 1.140 talsins en þeim fjölgar stöðugt enda næga atvinnu að hafa, þó mest í kringum ferðaþjónustu. Ýmsar framkvæmdir eru í gangi en sú, sem vekur hvað mesta athygli þessa dagana er nýtt rúmlega þúsund fermetra húsnæði Pennans Eymundsson en þangað ætlar Mýrdalshreppur meðal annars að flytja skrifstofur sínar. „Það er fyrirhugað að sveitarfélagið flytji í nýtt ráðhús fljótlega á þessu ári og það verður gríðarlega jákvætt að geta boðið starfsfólki sveitarfélagsins upp á nútímalega vinnuaðstöðu og betra starfsumhverfi,” segir Einar Freyr. Hárgreiðslustofa verður líka í nýja húsinu og nú er verið að reyna að fá apótek líka í húsið. „Okkur fjölgar ört, við erum að stækka og verkefnin eru alltaf að verða margslungnari en íbúafjöldinn hefur rúmlega tvöfaldast á tíu árum og það er mikið byggt af íbúðarhúsnæði. Það er núna verið að byggja aðra blokk, bara framkvæmdir yfirstandandi núna,” segir Einar Freyr. Einar Freyr Elínarson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps er mjög ánægður með þá miklu uppbyggingu, sem á sér stað í sveitarfélaginu.Magnús Hlynur Hreiðarsson Og þið eruð að fá risa fyrirtæki, Pennann Eymundsson til ykkar, ertu ekki ánægður með það? „Jú, það er einmitt eitt af þessu, að fá fjölbreyttari verslun og þjónustu og það er bara gríðarlega jákvætt að sjá það gerast. Í dag eru íbúar Mýrdalshrepps um 1.140 talsins en þeim fjölgar stöðugt enda næga atvinnu að hafa, þó mest í kringum ferðaþjónustu. Magnús Hlynur Hreiðarsson Forstjóri Pennans Eymundsson segir að nýja verslunin verði opnuð núna í lok mars en af hverju Vík? „Hér er bara mjög mikið að gerast, það er mikil uppbygging hérna og það er auðvitað mikil ferðaþjónusta hér í gangi og við viljum vera þar sem fólkið er,” segir Ingimar Jónsson. Og þú heldur að þetta muni alveg svínvirka eða hvað? „Ég er ekki í vafa um það,” segir Ingimar brattur og hress. Nýj byggingin er við þjóðveginn þegar ekið er í gegnum þorpið í Vík.Magnús Hlynur Hreiðarsson Heimasiða Mýrdalshrepps Mýrdalshreppur Mest lesið Davos-vaktin: „Við fengum allt sem við vildum“ Erlent „Ramma framtíðarsamkomulags“ náð um Grænland og hætt við tolla Erlent Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Innlent Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Innlent Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Innlent Fyrstu viðbrögð við ræðu Donalds Trump: „Ég bíð enn eftir að mennirnir í hvítu sloppunum nái í hann“ Erlent „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Innlent Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Fleiri fréttir Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Ákærður fyrir nauðgun á nýársdag Markverð tíðindi í nýrri Maskínukönnun um fylgið á landsvísu Hátt í tíu þúsund manns án atvinnu í desember Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Sjá meira