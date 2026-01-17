Fjöldi fólks er nú kominn saman á Laugarvatni því þar fer fram svokallað „Skautafjör” þar sem ungir sem aldnir koma saman og skauta á vatninu. Skautar verða til útláns fyrir þá, sem ekki eiga skauta.
Skautafjörið hófst klukkan 12:00 og stendur formlega til 14:00 í dag en öllum er heimild að vera áfram á vatninu og skauta og leika sér fram eftir degi. Það er heilsueflandi Bláskógabyggð og heilsueflandi Grímsnes-og Grafningshreppur, svæðisskrifstofa íþróttahéraða á Suðurlandi og Héraðssambandið Skarphéðinn, sem standa fyrir viðburðinum.
Hallbera Gunnarsdóttir, sem er útivistakennari á Laugarvatni er ein af skipuleggjendum dagsins en hann er hluti af Evrópsku vetrar íþróttavikunni.
„Við ætlum bara að hafa skauta í boði fyrir fólk, sem vill koma og prófa og svo náttúrulega kveikjum við eld ef einhver vill koma og grilla sér pylsur eða hita kakó eða eitthvað og svo erum við með ísbor og einhverjir hafa nú áhuga á að dorga en það er fullt af fiski undir ísnum, sem maður sér þegar maður er að skauta yfir,” segir Hallbera og bætir við.
„Vatnið er bara algjör paradís og æðislegt að búa hér og bara hvernig veðrið hefur verið því maður veit aldrei og getur aldrei planað neitt hvað þetta varðar með miklum fyrirvara.”
Hallbera segir alveg öruggt að skauta á Laugarvatni og svellið þar hafi sjaldan eða aldrei litið eins vel út og núna.
Og þetta að lokum frá Hallberu.
„Já, bara allir út að skauta, það er ógeðslega gott veður og það eru hlýindi aðeins í kortunum fram undan þannig að ég veit ekki hversu lengi þetta endist, þannig að nýtum daginn.”