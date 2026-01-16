Íbúar í Laugardal héldu íbúafund í gær þar sem rætt var um áratugalangt aðstöðuleysi íþróttafélagsins Ármanns. Einn íbúa og meðlimur í sérstökum aðgerðarhópi segir íbúa komna með nóg af fögrum fyrirheitum stjórnmálamanna. Ekki sé hægt að bíða lengur.
Oft og ítrekað hefur verið fjallað um aðstöðuleysi íþróttafélaga í Laugardal, meðal annars í aðdraganda kosninga 2022 þegar Jón Arnór Stefánsson ásamt öðrum körfuboltakempum vöktu athygli á því að aðstaða Ármanns hefði verið óbreytt í áratugi. Lofuðu stjórnvöld því árið 2022 að Ármann og Þróttur myndu fá Laugardalshöll að fullu afhenta undir sína íþróttaiðkun eftir að þjóðarhöll væri risin í dalnum árið 2025.
„Núna er árið 2025 komið og farið og við viljum fá Laugardalshöll. Við höfum verið ótrúlega þolinmóð og kurteis, en þolinmæðin er einfaldlega á þrotum,“ segir Sóley Kaldal foreldri í Laugardal og meðlimur í aðgerðarhópi Ármanns. „Okkur er alveg sama hvað verður um þessa þjóðarhöll, hvort hún komi á morgun eða eftir tíu ár, fyrir okkur foreldra í dalnum skiptir það engu máli.“
Aðgerðarhópurinn hélt íbúafund í Laugardalshöll í gær vegna aðstöðumála. Þangað mættu hundrað manns. Að sögn Sóleyjar var hópurinn stofnaður af langþreyttum foreldrum í hverfinu, með engin fjárhagsleg tengsl við Ármann.
Sóley bendir á að körfuknattleiksdeild Ármanns sé sú stærsta í Reykjavík, sú næst stærsta á landinu. Þrátt fyrir það eigi félagið enga körfuboltavelli sem hægt sé að nálgast að vild. „Heldur er einungis aðgengi að völlum hér og þar innan hverfis og utan, allt í samráði og flóknum samskiptum við embættismannakerfi Reykjavíkurborgar.“
Þá séu svipaðar fréttir af frjálsíþróttadeild Ármanns sem Sóley segir þjarmað að, jafnvel þó félagið hafi aðgengi að frjálsíþróttahöll í Laugardalshöll að hluta á móti ÍR og Fjölni. Bæði þau félög eigi aðstöðu í eigin hverfi, sem Ármann eigi ekki. Sóley segir samninga um skýrt aðgengi Ármanns að Laugardalshöll og bætta þjónustu sem gerðir hafi verið 1998 og 2005 við borgina auk þess aldrei hafa verið virta.
Ármann hafði aðstöðu á Valbjarnarvelli, á Laugardalsvelli og í kjallara KSÍ stúkunnar en það hafi allt verið tekið á síðustu árum og breytt í aðra nýtingu. Kastvellinum hafi ekki verið haldið við í áravís. Sóley bendir á að Laugardalur sé næst stærsta hverfi borgarinnar, sambærilegt að stærð og Akureyri. Aðstöðuleysið teygi sig víðar en til Ármanns, í hverfinu séu fjórir grunnskólar og einungis einn þeirra með skólaíþróttahúsi. Það hafi verið byggt árið 1944 og kallist hreyfisvæði í dag, það sé svo lítið, líkt og tvöfaldur bílskúr.
„Umfram allt vill Ármann vekja athygli á því að við höfum ekkert félagshús þar sem iðkendur, aðallega börn, geta komið og átt öruggt skjól, góðar fyrirmyndir og gott félagslíf. Staður þar sem þau tilheyra og eru velkomin, geta borðað nesti, spjallað og gert heimanám milli æfinga. Ílengst og hreyft sig og varið deginum. Ármann hefur engin lyklavöld að Laugardalshöll, starfsfólk Hallarinnar vinnur fyrir félagið Íþrótta- og sýningarhöllina hf. Börnin upplifa sig eins og þau séu fyrir og óvelkomin og engar merkingar mega vera á Höllinni sem segir neitt annað.“
Stofnaður hefur verið spretthópur Reykjavíkurborgar til að bregðast við ákalli aðgerðarhóps Ármanns. Sóley segir að spretthópurinn eigi að skila niðurstöðu vinnu sinnar um tillögur að úrbótum í mars.
„Við upplifum það að borgarstjóri hlusti á það sem við segjum og svaraði kallinu með því að stofna þennan spretthóp. Við erum þakklát fyrir það, en það er búin að byggjast upp mikil gremja og óþolinmæði því við höfum þurft að búa við þetta í áratugi,“ segir Sóley.
„Það eru til dæmis komin tuttugu ár frá því að Ármann afsalaði sér mjög dýru landsvæði í Sóltúni til Reykjavíkurborgar. Það var 2005 og lofaði borgin því að byggja fimleikahús í Laugardal í staðinn sem hún og gerði, það er hið fínasta hús þó það sé sprungið. Það átti líka að vinna þarfagreiningu um framtíðaraðstöðumál og byggja í samræmi við það og tryggja Ármanni fullan forgang fyrir sína íþróttaiðkun í Laugardalshöll.“
Sóley segir íbúa hafa kallað eftir umbótum í aðdraganda síðustu kosninga 2021. Þá hafi stjórnvöld brugðist við með því að lofa Ármanni Laugardalshöllinni þegar ný þjóðarhöll risi 2025. Sóley segir íbúa helst óttast að stjórnmálamenn muni nú lofa öllu fögru í aðdraganda borgarstjórnarkosninga í maí en svo ekki söguna meir.
„Að fylgið verði sótt til okkar í því umboði að það eigi að gera eitthvað fyrir okkur en svo þegar ný stjórn verði komin að þá munum við gleymast aftur. Það hefur ekkert verið sagt eða gert sem við getum treyst á og við myndum helst vilja fá eitthvað skriflegt fyrir kosningar,“ segir Sóley.
Árið 2021 hitti Gaupi þá Jón Arnór Stefánsson og Odd Jóhannsson og ræddi við þá um aðstöðuleysi Ármanns.
Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn segir ekki nægilega skýrt hvernig eða hvort brugðist sé við þeim bráðavanda sem myndast hafi í aðstöðumálum íþróttafélaga og grunnskóla í Laugardal með nýrri þjóðarhöll.