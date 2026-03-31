Hópurinn Indivisible Iceland boðaði til mótmæla á Austurvelli síðustu helgi til að mótmæla aðgerðum Trump í Bandaríkjunum og víða um heim. Um átta milljónir manns tóku þátt í svipuðum No Kings-mótmælum víða um Bandaríkin síðustu helgi.
„Hver dagur virðist færa með sér nýja bylgju óskiljanlegs hryllings frá Trump-stjórninni,“ segir í yfirlýsingu frá hópnum sem hittist síðdegis á laugardag á Austurvelli.
„Þótt það sé skylda okkar sem heimsborgara að fylgjast með hryllingnum verðum við einnig að leita gleðinnar með virkum hætti. Gleðin er bæði leiðarljós í myrkrinu og mótstaða sem grefur undan. Gleðin minnir okkur á það sem er þess virði að berjast fyrir og gefur okkur von um heim sem getur orðið,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni en á Austurvelli fögnuðu þau fjölbreyttum hópi innflytjenda á Íslandi. Eftir fundinn á Austurvelli færðu þau sig á veitingastaðinn Mama Reykjavík.
Hópurinn sem stóð fyrir mótmælunum á Íslandi boðaði fyrr á árinu til kertafleytingar þegar Trump hafði verið forseti í eitt ár og hefur reglulega mótmælt aðstæðum í Bandaríkjunum á No Kings-samstöðufundum og mótmælum þar sem fólk var hvatt til að sniðganga Tesla. Þá hefur hópurinn tekið þátt í Gleðigöngunni.
Kalere Adele Payton er einn Bandaríkjamannanna sem eru búsettir á Íslandi sem standa fyrir viðburðinum. Indivisible Iceland samanstendur af Bandaríkjamönnum sem búa á Íslandi, stuðningsneti og fjölskyldum þeirra. Hún segir mörg í hópnum ekki sjá sér fært að heimsækja Bandaríkin á meðan Trump-stjórnin er við völd en þau finni sig knúin til að berjast gegn stjórn hans og mótmæla.
„Hugmyndin um að koma svona saman til að staðfesta það sem er í gangi er svo magnað og ég held að þetta sé hluti af andstöðunni. Svona samstaða kemur í veg fyrir að fólk aftengist og upplifi sinnuleysi og tilfinningadeyfð,“ segir Kalere.
Þegar fólk komi saman sjái það að fleirum líði eins og þeim og það skipti verulegu máli.
„Það er samfélag fólks sem er umhugað um þetta og við verðum bara að halda áfram að láta þetta okkur varða,“ segir hún og þannig komi þau í veg fyrir að örvænting heltaki þau.
Kalere segir ástandið verulega erfitt og jafnvel þó að hún sé ein þeirra sem skipuleggi viðburðina hafi hún, og aðrir í teyminu, varla haft dug í það í þetta sinn. Það hafi margt gerst síðustu mánuði, eins og innrás í Íran.
„Okkur leið ekkert sérstaklega vel og fundum ekki til mikillar hamingju, og það tengist fréttunum og því sem er að gerast, en á sama tíma vitum við að það er enn mikilvægara að halda áfram. Jafnvel þó það sé ekki „happy“ þá er það mjög mikilvægt og mér líður eins og samfélag Bandaríkjamanna hér hafi um leið viðurkennt að þetta hafi verið rétt. Þau voru svo glöð að fá þetta rými.“
Hún segir að þó svo að viðburðurinn sé aðeins eitt stykki í púslinu haldi það fólki við efnið.
„Þannig getur það haldið áfram að sinna þessari vinnu, sem er svo mikilvæg.“
Hún segir foreldra sína hafa barist fyrir borgaralegum réttindum fólks í Bandaríkjunum og það hafi því verið stór partur af hennar uppeldi, hún vilji ala börnin sín upp með sama hætti. Hún segist þó hafa fullan skilning á því að fólki finnist þessar aðstæður yfirþyrmandi.
„Ég held að mikilvægi þessara mótmæla sé að í stað þess að reyna að forðast óttann, sorgina, reiðina og hneykslunina sem við finnum fyrir, séum við að reyna að skapa tækifæri fyrir samfélagið til að koma saman og vinna úr þessum tilfinningum,“ segir hún.
Eitt af verkfærum Trump-ríkisstjórnarinnar hafi verið blekking og lygar og þau vilji standa með sannleikanum.
„Það er mjög virkur hópur á Facebook fyrir bandaríska ríkisborgara á Íslandi og margir hafa lýst yfir þakklæti fyrir að við séum að skipuleggja þessa viðburði og að þeir eigi sér stað,“ segir hún. Kelere segist líta þannig á að þó svo að þau séu lítill hópur í litlu landi getur andspyrna þeirra virkað sem hvatning fyrir þau sem heima eru.
„Þegar við birtum myndir af viðburðum okkar í hópum fáum við þúsundir „like“-a, hundruð deilinga frá fólki og athugasemdir frá fólki sem segir þúsund þakkir fyrir að líta ekki undan. Þúsund þakkir fyrir að standa með okkur. Og ég held að þessi samstöðutilfinning sé svo mikilvæg. Saman held ég að við getum gert eitthvað áhrifamikið. Við erum lítil en öflug.“
„Orðræða stjórnvalda núna er mjög mikið á þá leið að ef þú ert ekki sammála okkur, þá ertu óvinur okkar. Ef þú ert ekki sammála okkur, þá ertu öfgamaður og hryðjuverkamaður. Þetta er orðræðan sem kemur fram,“ segir hún og að aukin almenn hervæðing valdi henni einnig miklum áhyggjum.
Hún segir aðgerðir Trump víða um heim valda henni áhyggjum og vekja hjá henni reiði.
„En þetta er líka mjög dæmigert fyrir þessa ríkisstjórn. Þau halda að reglurnar eigi ekki við um þau og þeim er alveg sama um alþjóðalög, um milliríkjasambönd til langs tíma.“
Kalere hefur ekki farið aftur heim frá því að Trump var kjörinn aftur fyrir rúmu ári síðan og hefur ekki í hyggju að gera það. Hún segir orðfæri Trump og liðsfélaga hans vekja hjá sér miklar áhyggjur.
Hún segir aðgerðir Trump í Venesúela og yfirlýsingar hans hvað varðar Grænland einnig valda henni áhyggjum og vekja hjá henni reiði.
Hún hvetur fólk til að koma á kertafleytinguna á þriðjudag og sýna þeim samstöðu.
„Þetta er opið fyrir alla sem vilja vera með okkur. Alla sem vilja vera með okkur og standa með okkur á þessari stundu, í sannleika þessarar stundar, saman. Íslendingar, bandarískir ríkisborgarar, það eru allir velkomnir. Við bjóðum alla velkomna til að vera með okkur og standa með okkur á þessari stundu með okkur.“
Alexandra Briem, borgarfulltrúi Pírata, segir mótmæli sem hún tók þátt í fyrir framan umboð Tesla í Vatnagörðum um helgina ekki beinast gegn eigendum Teslu bíla eða starfsfólki fyrirtækisins heldur Elon Musk, stærsta eigenda þess.
Yfir þrjú þúsund mótmælaviðburðir gegn forsetanum Donald Trump hafa verið skipulagðir víða í Bandaríkjunum í dag og viðbúið er að milljónir sæki þá.
Búist er við að milljónir manna flykkist út á götur bandarískra borgra til að taka þátt í mótmælum gegn ríkisstjórn Donald Trumps. Samtökin No Kings eru að baki mótmælunum en þau héldu einnig gríðarstór mómtæli í júní.