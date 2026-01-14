Innlent

Bleikja strauk út í sjó úr landeldi

Árni Sæberg skrifar
Strokið varð við Tálknafjarðarhöfn.
Þann 30. desember flæddi yfir í keri Tunglsilungs í Tálknafirði með þeim afleiðingum að eldisbleikja komst út í sjó.

Í tilkynningu á vef Matvælastofnunar segir að stofnuninni hafi borist nafnlaus ábending föstudaginn 9. janúar 2026 um dauð og hálfdauð bleikjuseiði í Tálknafjarðarhöfn.

Við eftirgrennslan Matvælastofnunar hafi komið í ljós að atburður hefði átt sér stað hjá Tungusilungi 30. desember sem hafi orðið þess valdandi að það flæddi yfir í keri, sem staðsett sé niður í fjöru skammt frá Tálknafjarðarhöfn, með þeim afleiðingum að eldisfiskur hafi komist út í sjó.

„Samkvæmt upplýsingum frá rekstrarleyfishafa voru um 27.000 fiskar í þessu keri og að hans mati hafi nokkrir tugir farið úr kerinu, en ekki verður hægt að fullyrða um fjölda fyrr en búið er að tæma kerið sem verður gert á næstu vikum. Rekstraraðili telur að flestir ef ekki allir fiskarnir sem farið hafi úr kerinu hafi verið dauðir eða laskaðir.“

Meðalþyngd fiska í kerinu sé um 35 grömm. Rekstrarleyfishafi hafi ekki virkjað viðbragðsáætlun vegna stroks. Matvælastofnun vinni að rannsókn málsins og muni gefa út skýrslu þegar rannsókn er lokið.

Fiskeldi Landeldi Vesturbyggð

