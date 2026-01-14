Rosalia komin með skvísu upp á arminn

Spænska súperstjarnan Rosalia virðist hafa fundið ástina í faðmi frönsku fyrirsætunnar Loli Bahia. Skvísurnar sáust haldast í hendur í rómantískri göngu um Parísarborg á mánudaginn.
Rosalia er mjög flæðandi þegar það kemur að því að skilgreina kynhneigð sína og hefur deitað konur, karla og kvár fram að þessu. Hún var í tæp tvö ár í sambandi með leikaranum Jeremy Allen White en þau ákváðu í sameiningu að hætta saman í fyrra.
Hún er gríðarlega vinsæl í tónlistarsenunni með 36 milljónir mánaðarlegra hlustenda á streymisveitunni Spotify og platan hennar LUX sem kom út í fyrra sló algjörlega í gegn. Þá hefur hún gefið út tvö lög með okkar allra bestu Björk Guðmundsdóttur og eru þær stöllur góðar vinkonur.
Rosalía virðist nú hafa fundið ástina á ný en Loli er að gera það gott í fyrirsætubransanum, hefur prýtt forsíðu tískurisans Vogue, setið fyrir hjá hátískuhúsum á borð Versace, Louis Vuitton og Chanel og tekið þátt í heitustu tískusýningunum. Þvílíkt ofurpæjupar!
