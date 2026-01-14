Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 14. janúar 2026 08:50 Inga Tinna er ein öflugasta athafnakona landsins og hefur eflaust farið vel um hana í Borgartúni. Inga Tinna Sigurðardóttir forstjóri og eigandi Dineout hefur sett þakíbúð sína í Borgartúni í Reykjavík, sem meðal annars hefur verið umfjöllunarefni í sjónvarpi, á sölu. Uppsett verð er 385 milljónir króna. Þetta má sjá á fasteignavef Vísis. Inga Tinna er ein öflugasta athafnakona landsins, rekur Dineout og Sinna svo eitthvað sé nefnt. Inga Tinna á dóttur með handboltagoðsögninni Loga Geirssyni og opnaði sig meðal annars um tilfinningar sínar til kappans í október síðastliðnum. Íbúð Ingu Tinnu í Borgartúni er fimm herbergja íbúð, 201,2 fermetrar að stærð. Árið 2023 kíkti Sindri Sindrason í heimsókn til hennar og kíkti á íbúðina í Heimsókn. Þar skoðaði hann meðal annars fataherbergi í íbúðinni. Fram kemur á fasteignavef Vísis að 170 fermetra þaksvalir nái allan hringinn í kringum íbúðina. Í íbúðinni megi finna hjónaálmu með lúxusbaðherbergi og heitum potti svo fátt eitt sé nefnt. Horfa má á innslag á vef Vísis úr Heimsókn árið 2023 þegar Sindri kíkti í fataherbergi Ingu Tinnu. Myndir úr íbúðinni má sjá neðar í fréttinni. Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Lífið Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Lífið Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Lífið Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni Lífið Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Lífið „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Lífið Ein heitasta stjarna í heimi Tíska og hönnun „Eins nakin og ég kemst upp með“ Tíska og hönnun Fleiri fréttir „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Stjörnulífið: Ár gellunnar Hús Björns og Hafdísar það dýrasta sem hefur verið selt Fresta tökum á Love Island All Stars Finnur fyrsti óperustjórinn Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Sjá Jón Kára sem barn með óendanlega möguleika Krakkatía vikunnar: Borgarstjóri, Stubbarnir og handbolti Bob Weir látinn Sjá meira