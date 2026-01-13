Innlent

Gæslu­varð­hald Grikkjans fram­lengt

Maðurinn fannst látinn í íbúð að Skjólbraut.
Gæsluvarðhald yfir grískum karlmanni, sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, hefur verið framlengt um fjórar vikur.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Það var sunnudaginn 30. nóvember sem karlmaður frá Portúgal fannst látinn á heimili sínu á Kársnesinu í Kópavogi. Nágrannar fylgdust með lögreglubílum drífa að og var tæknideild lögreglu að störfum í húsinu í lengri tíma.

Grískur karlmaður sem sætir nú gæsluvarðhaldi var handtekinn nokkrum dögum síðar en sleppt þegar stutt gæsluvarðhald rann út. Hann var svo handtekinn á ný innan við sólarhring síðar og úrskurður í gæsluvarðhald þann 10. desember. Gæsluvarðhald það var framlengt þann 17. desember til dagsins í dag.

Líkt og Vísir greindi frá fyrr í dag telur lögreglan sig vera komna með skýra mynd af atburðum í húsinu að Skjólbraut.

Sem áður segir hefur gæsluvarðhald yfir grunuðum morðingja verið framlengt og fjórar vikur en það var gert á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Að sögn lögreglufulltrúa eru það helst niðurstöður utanaðkomandi rannsókna sem eru útistandandi í rannsókn málsins.

