Gæsluvarðhald Grikkjans framlengt Árni Sæberg skrifar 13. janúar 2026 13:44 Maðurinn fannst látinn í íbúð að Skjólbraut. Vísir/Vilhelm Gæsluvarðhald yfir grískum karlmanni, sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, hefur verið framlengt um fjórar vikur. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Það var sunnudaginn 30. nóvember sem karlmaður frá Portúgal fannst látinn á heimili sínu á Kársnesinu í Kópavogi. Nágrannar fylgdust með lögreglubílum drífa að og var tæknideild lögreglu að störfum í húsinu í lengri tíma. Grískur karlmaður sem sætir nú gæsluvarðhaldi var handtekinn nokkrum dögum síðar en sleppt þegar stutt gæsluvarðhald rann út. Hann var svo handtekinn á ný innan við sólarhring síðar og úrskurður í gæsluvarðhald þann 10. desember. Gæsluvarðhald það var framlengt þann 17. desember til dagsins í dag. Líkt og Vísir greindi frá fyrr í dag telur lögreglan sig vera komna með skýra mynd af atburðum í húsinu að Skjólbraut. Sem áður segir hefur gæsluvarðhald yfir grunuðum morðingja verið framlengt og fjórar vikur en það var gert á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Að sögn lögreglufulltrúa eru það helst niðurstöður utanaðkomandi rannsókna sem eru útistandandi í rannsókn málsins. Dularfullt mannslát við Skjólbraut í Kópavogi Kópavogur Lögreglumál