Innlent

Náð tökum á stór­brunanum í Gufu­nesi

Agnar Már Másson og Eiður Þór Árnason skrifa
Allt tiltækt slökkvilið var kallað út.
Allt tiltækt slökkvilið var kallað út. Vísir/Viktor Freyr

Mikill eldsvoði kviknaði í Gufunesi í Reykjavík og sást reykur víða um höfuðborgarsvæðið. Slökkviliðið hefur náð tökum á eldinum. Stjórnarformaður True North segir að mikið tjón hafi orðið á eignum framleiðslufyrirtækisins en TrueNorth leigir skemmuna af Reykjavíkurborg. 

Klukkan 17:03 barst lögreglu tilkynning um mikinn eld í skemmu við Gufunesveg í Grafarvogi. Stigabíll slökkviliðs, dælubílar og sjúkrabílar mættu á vettvang skömmu síðar en þá blasti við eldhaf sem náði um tólf metra í loftið, að sögn sjónarvotts. 

Lögregla varaði íbúa í nágrenni við Gufunesveg að loka gluggum þar sem mikinn reyk lagði frá skemmunni. Íbúar í nærliggjandi hverfum lýstu mikilli brunalykt, svo sem í Grafarvogi og Árbæ. 

Skemman er í eigu Reykjavíkurborgar en TrueNorth hefur leigt hana að undanförnu. Stjórnarformaður TrueNorth segir að í skemmunni hafi mátt finna sögulega muni sem framleiðslufyrirtækið hafi notað í bíómyndum sem erfitt sé að bæta með peningum.

Upp úr klukkan 19 hafði slökkvilið náð góðum tökum á eldinum og kallað helming af liði sínu til baka. Um klukkan 21 var að mestu búið að slökkva eldinn og einungis þrír slökkviliðsmenn eftir á svæðinu til að slökkva eldhreiður sem gætu kviknað undir rústunum. 

Fylgst verður með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki þá er ráð að endurhlaða síðunni. 

Veistu meira um málið? Sendu okkur upplýsingar og myndir hérna.

Reykjavík Slökkvilið

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira
×

Mest lesið