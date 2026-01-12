Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Agnar Már Másson og Eiður Þór Árnason skrifa 12. janúar 2026 17:08 Allt tiltækt slökkvilið var kallað út. Vísir/Viktor Freyr Mikill eldsvoði kviknaði í Gufunesi í Reykjavík og sást reykur víða um höfuðborgarsvæðið. Slökkviliðið hefur náð tökum á eldinum. Stjórnarformaður True North segir að mikið tjón hafi orðið á eignum framleiðslufyrirtækisins en TrueNorth leigir skemmuna af Reykjavíkurborg. Klukkan 17:03 barst lögreglu tilkynning um mikinn eld í skemmu við Gufunesveg í Grafarvogi. Stigabíll slökkviliðs, dælubílar og sjúkrabílar mættu á vettvang skömmu síðar en þá blasti við eldhaf sem náði um tólf metra í loftið, að sögn sjónarvotts. Lögregla varaði íbúa í nágrenni við Gufunesveg að loka gluggum þar sem mikinn reyk lagði frá skemmunni. Íbúar í nærliggjandi hverfum lýstu mikilli brunalykt, svo sem í Grafarvogi og Árbæ. Skemman er í eigu Reykjavíkurborgar en TrueNorth hefur leigt hana að undanförnu. Stjórnarformaður TrueNorth segir að í skemmunni hafi mátt finna sögulega muni sem framleiðslufyrirtækið hafi notað í bíómyndum sem erfitt sé að bæta með peningum. Upp úr klukkan 19 hafði slökkvilið náð góðum tökum á eldinum og kallað helming af liði sínu til baka. Um klukkan 21 var að mestu búið að slökkva eldinn og einungis þrír slökkviliðsmenn eftir á svæðinu til að slökkva eldhreiður sem gætu kviknað undir rústunum. Fylgst verður með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki þá er ráð að endurhlaða síðunni. Veistu meira um málið? Sendu okkur upplýsingar og myndir hérna.