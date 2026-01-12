„Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 12. janúar 2026 10:03 Lágvaxnir karlmenn með hávaxnari kærustu er eitthvað sem tímaritið US Weekly segir sjóðheitt trend í ár. SAMSETT Lágvaxnir karlmenn geta glaðst yfir nýjasta tískutrendi ársins 2026. Tímaritið US Weekly hefur nefnilega gefið það út að litlir kóngar (e. short kings), það er að segja lágvaxnir karlmenn, séu að trenda í ár. Miðillinn birti því til sönnunar myndaseríu frá Golden Globes hátíðinni í gærkvöldi þar sem lágvaxnir og glæsilegir karlmenn standa stoltir við hlið skvísunnar sinnar sem er töluvert hávaxnari. „Vogue tilkynnti að um þessar mundir væri vandræðalegt að eiga kærasta en við höfum ákveðið að ef þú átt kærasta sem er undir 180 sentimetrum þá sé það mjög töff,“ skrifar US Weekly meðal annars. View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly) Meðal þeirra sem voru tilnefndir litlir kóngar voru tónlistarframleiðandinn Benny Blanco, tónlistarmaðurinn Nick Jonas, leikararnir Dave Franco og Stephen Graham og að lokum Gus Wenner, ritstjóri Rolling Stone tímaritsins. Priyanka Chopra Jonas og Nick Jonas á Golden Globe í gær. Steve Granitz/FilmMagic Elle Fanning og Gus Wenner sem er ultimate lítill kóngur. Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images Hjartaknúsarinn, litli kóngurinn og súperstjarnan Stephen Graham og Hannah Walters glæsileg saman í gær.Monica Schipper/Getty Images Hjónin Benny Blanco og Selena Gomez. Gomez er hærri en eiginmaður sinn en hún sjálf er 165 cm. Corine Solberg/PA Images via Getty Images Ástin og lífið Golden Globe-verðlaunin Mest lesið Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ Tónlist Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe Lífið Stjörnulífið: Ár gellunnar Lífið „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Lífið Hús Björns og Hafdísar það dýrasta sem hefur verið selt Lífið Stóru spurningunni um dularfullt slys enn ósvarað Lífið Leikirnir sem beðið er eftir Leikjavísir „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Lífið Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Lífið RÚV hættir við Söngvakeppnina Lífið Fleiri fréttir „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Stjörnulífið: Ár gellunnar Hús Björns og Hafdísar það dýrasta sem hefur verið selt Fresta tökum á Love Island All Stars Finnur fyrsti óperustjórinn Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Sjá Jón Kára sem barn með óendanlega möguleika Krakkatía vikunnar: Borgarstjóri, Stubbarnir og handbolti Bob Weir látinn Stóru spurningunni um dularfullt slys enn ósvarað Minnast Magnúsar Eiríkssonar: „Góða ferð, elsku vinur“ Fréttatía vikunnar: Björk, EM í handbolta og Alvotech RÚV hættir við Söngvakeppnina Magnús Eiríksson er látinn Kynntist ástinni á Spáni eftir að hafa verið orðin leið á að vera ein Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Eyjamenn dansa með tröllum um helgina „eins og alvöru sértrúarsöfnuður“ Býðst að bóka leikara til að þykjast vera maki Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“ Þórunn Antonía frumsýnir nýtt útlit Eyjólfur og Suzanne eignuðust stúlku Móðguð fyrir hönd ferðaþjónustunnar Skotin ganga á víxl um „eitraðan mömmuhóp“ Snorri Másson leggi hornin á hilluna Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Sonurinn kominn með nafn Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Sjá meira