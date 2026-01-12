Stjörnulífið: Ár gellunnar

Lífið

Gellur tóku yfir Instagram í liðinni viku.
Nýja árið er farið á flug og glamúrinn og norðurljósadýrð einkenna þessar gullfallegu fyrstu vikur janúar í bland við flottheita skíðaferðir, sólarstrendur, gríðarleg gellulæti og blómstrandi ást hjá stjörnum landsins.

Það er ekkert smá skemmtilegt að lífga upp á skammdegi janúar með líflegum klæðaburði og auka dass af glimmeri og við sjáum á samfélagsmiðlum að stjörnurnar gefa ekkert eftir þar. Því virðist allt benda til þess að árið 2026 verði einfaldlega ár gellunnar. 

Gellumyndir á ári gellunnar

Ásgerður Diljá, alvöru Reykjavíkurgella og markaðsstjóri Aurum, gellaðist með gellum og birti auðvitað gellumyndir af því. 

Raunveruleikastjarnan Birgitta Líf, stundum kölluð Gitta gella, gellaðist með Chanel sólgleraugu. 

Gellumamma! 

Tónlistarkonan GDRN fagnaði 30 ára afmæli, gaf út heila plötu með Tómasi R og á von á barni númer tvö. Sú gella geislar! 

Miami gella

Fasteignasalinn, dansarinn og þjálfarinn Tara Sif Birgisdóttir er alltaf gella allan ársins hring og átti æðislegt gellukvöld í Miami í öllu hvítu. 

Hin eina sanna Heiðdís Rós er líka í Miami og er mjög dugleg að birta myndir af sér þaðan.

Áður óséðar gellumyndir

Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge birti áður óséðar myndir með fylgjendum sínum.

Afmælispels

Tískukóngurinn Krummi Kaldal átti afmæli og fagnaði með snellu í pels. 

 

Hlébarðagella

Áhrifavaldurinn og markaðsfræðingurinn Camilla Rut birti glæsilega gellumynd með svakalega fínt hár og klædd hlébarðagellubol.

Jólafrí frá Instagram

Áhrifavaldurinn og dansarinn Ástrós Traustadóttir tók sér kærkomna jólapásu frá brjálæði samfélagsmiðlanna en mætti með endurkomu á dögunum með flottri gellusyrpu. 

Hera með gaur í Póllandi 

Tónlistarkonuna Heru Lind rak í rogastans yfir því að vera að byrja árið í Póllandi með gaur að nafni Bartek. 

Tanaður á Tene

Fótboltakappinn Adam Pálsson er alltaf gelló og nýtur sín með fjölskyldunni á Tene. 

Glæsileg Abiba

Fyrirsætan Birta Abiba er búin að eiga góða síðustu daga. 

Heilsteypt gella

Ljósmyndarinn og ævintýrakonan Eydís María Ólafsdóttir er búin að eiga heilsteypta janúardaga. 

Aftur orðin Reykjavíkurdama

Förðunarfræðingurinn, TikTok stjarnan og fyrrum Lundúnargellan Embla Wigum naut sín í Reykjavíkurkuldanum í pels frá Feldi. 

Skíðagella 

Fyrirsætan Helga Þóra Bjarnadóttir nýtur lífsins í Val d’Isère.

„Ástin í lífi mínu á afmæli“

Húðdrottningin Helga Sigrún sendi tískukónginum og ástinni sinni Jóni Davíði fallega afmæliskveðju. Parið fagnaði deginum á Edition hótelinu. 

Ástfangin í sól

Glæsiparið Friðþóra og Patrik Atlason njóta lífsins saman í sólinni en þau byrjuðu jólafríið í skíðaferð. 

