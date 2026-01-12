Stjörnulífið: Ár gellunnar

Nýja árið er farið á flug og glamúrinn og norðurljósadýrð einkenna þessar gullfallegu fyrstu vikur janúar í bland við flottheita skíðaferðir, sólarstrendur, gríðarleg gellulæti og blómstrandi ást hjá stjörnum landsins.
Það er ekkert smá skemmtilegt að lífga upp á skammdegi janúar með líflegum klæðaburði og auka dass af glimmeri og við sjáum á samfélagsmiðlum að stjörnurnar gefa ekkert eftir þar. Því virðist allt benda til þess að árið 2026 verði einfaldlega ár gellunnar.
Ásgerður Diljá, alvöru Reykjavíkurgella og markaðsstjóri Aurum, gellaðist með gellum og birti auðvitað gellumyndir af því.
View this post on Instagram A post shared by ÁSGERÐUR DILJÁ (@asgerdurdilja)
Raunveruleikastjarnan Birgitta Líf, stundum kölluð Gitta gella, gellaðist með Chanel sólgleraugu.
View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
Tónlistarkonan GDRN fagnaði 30 ára afmæli, gaf út heila plötu með Tómasi R og á von á barni númer tvö. Sú gella geislar!
View this post on Instagram A post shared by GDRN (@eyfjord)
Fasteignasalinn, dansarinn og þjálfarinn Tara Sif Birgisdóttir er alltaf gella allan ársins hring og átti æðislegt gellukvöld í Miami í öllu hvítu.
View this post on Instagram A post shared by Tara Sif Birgisdóttir (@tarasifbirgis)
Hin eina sanna Heiðdís Rós er líka í Miami og er mjög dugleg að birta myndir af sér þaðan.
View this post on Instagram A post shared by Heiddis Ros Reynisdottir💄🇮🇸♈️ (@hrosmakeup)
Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge birti áður óséðar myndir með fylgjendum sínum.
View this post on Instagram A post shared by Pattra Sriyanonge (@pattrasriya)
Tískukóngurinn Krummi Kaldal átti afmæli og fagnaði með snellu í pels.
View this post on Instagram A post shared by @krummikaldal
Áhrifavaldurinn og markaðsfræðingurinn Camilla Rut birti glæsilega gellumynd með svakalega fínt hár og klædd hlébarðagellubol.
View this post on Instagram A post shared by Camilla Rut (@camillarut)
Áhrifavaldurinn og dansarinn Ástrós Traustadóttir tók sér kærkomna jólapásu frá brjálæði samfélagsmiðlanna en mætti með endurkomu á dögunum með flottri gellusyrpu.
View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
Tónlistarkonuna Heru Lind rak í rogastans yfir því að vera að byrja árið í Póllandi með gaur að nafni Bartek.
View this post on Instagram A post shared by Hera Lind (@hera.lind)
Fótboltakappinn Adam Pálsson er alltaf gelló og nýtur sín með fjölskyldunni á Tene.
View this post on Instagram A post shared by Adam Ægir Pálsson (@adampalsson)
Fyrirsætan Birta Abiba er búin að eiga góða síðustu daga.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
Ljósmyndarinn og ævintýrakonan Eydís María Ólafsdóttir er búin að eiga heilsteypta janúardaga.
View this post on Instagram A post shared by Eydís María Ólafsdóttir (@eydismariaolafs)
Förðunarfræðingurinn, TikTok stjarnan og fyrrum Lundúnargellan Embla Wigum naut sín í Reykjavíkurkuldanum í pels frá Feldi.
View this post on Instagram A post shared by Embla Gabríela Wigum (@emblawigum)
Fyrirsætan Helga Þóra Bjarnadóttir nýtur lífsins í Val d’Isère.
View this post on Instagram A post shared by Helga Þóra Bjarnadóttir (@helgaathora)
Húðdrottningin Helga Sigrún sendi tískukónginum og ástinni sinni Jóni Davíði fallega afmæliskveðju. Parið fagnaði deginum á Edition hótelinu.
View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
Glæsiparið Friðþóra og Patrik Atlason njóta lífsins saman í sólinni en þau byrjuðu jólafríið í skíðaferð.
View this post on Instagram A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora)
