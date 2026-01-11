Björn Kristmann Leifsson og Hafdís Jónsdóttir, eigendur World Class, keyptu í desember af félaginu Í toppformi einbýlishús sem stendur við sjávarlóð á Haukanesi í Garðabæ. Verð hússins var 1,2 milljarðar samkvæmt þinglýstu afsali. Fyrst var greint frá á vef Viðskiptablaðsins.
Í frétt Viðskiptablaðsins segir að miðað við kaupverðið í afsali sé um að ræða dýrasta einbýlishús sem selt hafi verið á Íslandi, sé miðað við opinbera þinglýsta kaupsamninga. Fjallað var um það í mars árið 2024 að hús fjölmiðlakonunnar Ingu Lindar Karlsdóttur við Mávanes hefði verið það dýrasta sem hefði verið selt. Það seldist á 850 milljónir króna.
Fjallað var um það á vef Smartlands fyrir tæpu ári síðan að Björn og Hafdís hefðu skálað í húsinu. Þar kom fram að hjónin hefðu fest kaup á lóðinni í janúar árið 2016. Þá hafi félagið Laugar ehf., sem er í eigu hjónanna, verið skráð fyrir kaupunum. Í desember árið 2020 hafi félagið afsalað eigninni til félagsins Í toppformi ehf. sem er líka í eigu hjónanna og Sigurðar Leifssonar. Fimm árum síðar, og níu árum eftir að þau keyptu lóðina, virðast þau flutt inn og eignin skráð á þeirra nafn.
Í frétt á Vísi frá árinu 2017 um kaup þeirra á lóðinni kom fram að lóðin hafi áður verið í eigu Hjörleifs Jakobssonar fjárfestis sem var búinn að láta teikna húsið og byrjaður að steypa grunninn. Byggingarleyfið var fyrir 592 fermetra húsi og 62 fermetra bílskúr en alls er lóðin 1.467 fermetrar.
Í frétt Viðskiptablaðsins kemur fram að húsið er hannað af Pálmari Kristinssyni arkitekt. Pálmar er menntaður arkitekt úr arkitektaskólanum í Árósum í Danmörku og úr Háskólanum í Tókýó í Japan. Pálmar á og rekur arkitektastofuna PK arkitekta. Meðal annarra verka hans eru sendiráð Íslands í Berlín, Turninn við Höfðatorg, Hafnartorg og Garðheimar auk fjölda einbýlishúsa. Hægt er að skoða húsið nánar hér.
Húsið er alls um 660 fermetrar að stærð. Í því er að finna tæplega 70 fermetra bílskúr, heilsulind auk þess sem því fylgir stór garður.