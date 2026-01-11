Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags, mætir fyrstur og ræðir loftslagsmál og áreiðanleika þeirra. Halldór fer yfir gagnrýni á vísindin sem hefur aukist verulega, meðal annars í loftslagsmálum, tortryggni í garð vísindamanna og hvernig rétt sé að bregðast við slíku.
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og verðandi mennta- og barnamálaráðherra, kemur þar á eftir. Hún mun ræða gagnrýni sem Flokkur fólksins hefur orðið fyrir, stöðu sína sem ráðherra og þau mál sem hún ætlar að koma fram í nýju embætti.
Alþingismennirnir Dagur B. Eggertsson og Guðlaugur Þór Þórðarson taka fyrir stöðu Íslands í alþjóðamálum. Á meðal umræðuefna verða áhrif atburðanna í Venesúela á stöðu Grænlands og þar með stöðu Atlantshafsbandalagsins og Íslands í samfélagi þjóðanna. Síðast en ekki síst ræða þeir hvort útþenslustefna Bandaríkjanna, Rússlands og Kína sé sú framtíð sem nú blasir við.
Að lokum koma Karen Kjartansdóttir almannatengill og Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi. Þau ræða opinbera umræðu þar sem veruleikinn er ekki metinn út frá staðreyndum heldur frásögn valdsins og þann falsfrétta- og gervigreindarheim sem nú hefur orðið ofan á í skoðanamyndun svo víða.
Þátturinn hefst klukkan tíu og er í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða á vef Bylgjunnar.