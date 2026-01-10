Miklar umferðartafir eru í Vesturbæ Reykjavíkur vegna áreksturs á hringtorginu við gatnamót Suðurgötu og Hringbrautar. Lögreglumenn stýra umferð á vettvangi en töluverð hálka er á svæðinu.
Að sögn lögreglunnar skullu tveir bílar saman en enginn slasaðist alvarlega.
Loftpúðar blésu út í öðrum bílnum að minnsta kosti.
Töluverð hálka er á höfuðborgarsvæðinu og er fólk hvatt til að hafa varann á í umferðinni.
Annar árekstur átti sér stað við gatnamót Lágmúla og Kringlumýrarbrautar þegar leigubíll var ekið yfir á rauðu ljósi.