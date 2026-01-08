Nýtt boðskerfi sem embætti forseta Íslands tók til notkunar í ár olli því að að fólk sem átti að fá boð í nýársboð forseta fékk það ekki. Meðal þeirra eru Katrín Jakobsdóttir og Ársæll Guðmundsson, skólameistari Borgarholtsskóla. Forsetaritara þykir ákaflega miður að svo hafi farið og biður hlutaðeigandi afsökunar.
Í morgun var fjallað um nýársboð Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, sem fór fram þann 6. janúar síðastliðinn. Tæplega sex hundruð manns var boðið, fjölbreyttum hópi embættismanna, fulltrúa hinna ýmsu hópa og annarra. Athygli vakti að þekkt nöfn vantaði á listann, þar með talið nokkra fyrrverandi ráðherra.
Fréttastofa sendi fyrirspurn til Sifjar Gunnarsdóttur, forsetaritara, til að forvitnast fyrir um það hvers vegna Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, og Ársæli Guðmundssyni, skólameistara Borgarholtsskóla, hefði ekki verið boðið á Bessastaði.
„Boðslistinn sem lá til grundvallar nýársmóttöku forseta Íslands 6. janúar síðastliðinn er sá sami og löng hefð er fyrir. Eina undantekningin er að alþingismönnum var ekki boðið í ár, heldur var haldin sérstök móttaka fyrir þá á Bessastöðum 1. desember síðastliðinn,“ sagði í svari Sifjar.
Í ár hefði embættið tekið til notkunar nýtt boðskerfi þar sem gestum var boðið í fyrsta sinn að velja rafrænt á hvaða tíma þeir vildu þiggja boð í móttökuna. Við yfirfærslu listans milli kerfa áttu sér stað mistök þannig að upplýsingar misfórust. Afleiðingar þess voru að ákveðnir einstaklingar sem áttu að fá boð, fengu það ekki.
„Forsetaritara finnst ákaflega leitt að þessi mistök hafi átt sér stað og biður alla hlutaðeigandi innilega velvirðingar,“ sagði einnig í svari Sifjar.
Fyrir utan nöfn Katrínar og Ársæls liggur ekki fyrir heildarlisti yfir þá sem féllu milli skips og bryggju. Vinna á yfirferð listans er hafin en vegna ferðalags forseta til Vestmannaeyja verður afrakstur hennar ekki klár fyrr en eftir helgi.