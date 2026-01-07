Þvag, saur og uppköst í klefum Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 7. janúar 2026 22:38 Umboðsmaður taldi ýmislegt ámælisvert við aðstæður vistaðra. Vísir/Vilhelm Samkvæmt nýrri skýrslu umboðsmanns Alþingis hafa sumir þeirra sem vistaðir eru á lögreglustöðinni á Hverfisgötu neyðst til að gera þarfir sínar í klefum sínum. Klefarnir eru ekki endilega þrifnir strax í kjölfarið. Umboðsmaður Alþingis gaf í dag út athugun á starfseminni í fangageymslunni á Hvefisgötu sem gerð var yfir helgarnótt í október og tók til verklags og starfshátta við vistun fólks í fangaklefum þar. Jafnframt voru skoðuð myndbönd úr fangageymslunni. Þetta er liður í OPCAT-eftirliti umboðsmanns með stöðum þar sem frelsissviptir dvelja. Þar segir einnig að aðbúnaður og umsjón með fólki sem vistað er í fangageymslu lögreglunnar á Hverfisgötu í Reykjavík sé ekki viðunandi að mati umboðsmanns. Ljós allan sólarhringinn Ljós í klefum eru aldrei slökkt vegna eftirlitsmyndavéla, sem veldur vistuðum óþægindum og svefnleysi. Þá voru pappírsarkir notaðar til að byrgja sýn út úr klefum, sem kom í veg fyrir að vistaðir gætu séð klukkur á göngum. Einnig komu fram tilvik þar sem einstaklingar voru vistaðir klæðalausir í öryggisskyni vegna sjálfsskaðahættu án þess að reglulegt endurmat færi fram. Í tilkynningu um skýrsluna kemur fram að lögregla beri ábyrgð á að gæta öryggis þeirra sem vistaðir eru í fangageymslu og sjá til þess að umsjón þeirra sé í samræmi við lög og verklagsreglur. Ekki varð betur séð við eftirlitið en dæmi væru um að fólki væri ekki sinnt eftir að það hringdi bjöllu í klefa, svo sem til að fá að fara á salerni, og hefði í kjölfarið gert þarfir sínar þar inni, segir í tilkynningunni. Kerfislæg vandamál Umboðsmaður mælir til þess að gerð verði bragarbót á þessu sem og að klefar verði þrifnir um hæl ef þetta gerist. Einnig eigi að leita allra leiða til að forðast að fólk sé vistað allsnakið í klefum ef það er metið í sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahættu. Þá þarf að huga að ýmsum aðbúnaði í klefunum og tæknilegum atriðum sem og að byrgja ekki sýn út úr klefunum eins og sjá mátti í heimsókninni að hafði verið gert. Í skýrslunni er vikið að heilbrigðisþjónustu þeirra sem vistaðir eru í fangageymslum og fyrri tilmæli þar að lútandi ítrekuð, meðal annars um að tryggja fólki nauðsynlega geðheilbrigðisþjónustu. Bent er á að um kerfislægt vandamál sé að ræða sem ekki geti eingöngu verið á ábyrgð lögreglu heldur krefjist samráðs og samvinnu fleiri stjórnvalda. Þar á meðal Landspítala en einnig ráðuneyta dómsmála og heilbrigðismála. Umboðsmaður Alþingis beinir því tilmælum til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að taka eftirlit innan embættisins til endurskoðunar hvað snertir starfsemi fangageymslunnar við Hverfisgötu. Stjórnendum þurfi að berast nauðsynlegar upplýsingar og vera nægilega meðvitaðir um starfsemina til að geta brugðist við kerfisbundnum ágöllum á henni eða einstökum atvikum sem þar kunna að koma upp. Fangelsismál Lögreglan Reykjavík Mest lesið Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Erlent „Ég efa að NATO yrði til staðar fyrir okkur“ Erlent Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Erlent Fulltrúi ICE skaut konu til bana í Minneapolis Erlent „Svartir sauðir misnoti réttindin“ og Reykjavík ræðst í aðgerðir Innlent Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Innlent Útlendingastofnun tilkynnir starfsmanninn til lögreglu Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Innlent Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Erlent Fleiri fréttir Þvag, saur og uppköst í klefum Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Símabann skilað góðum árangri þó sumir stelist í símann „Svartir sauðir misnoti réttindin“ og Reykjavík ræðst í aðgerðir Hildur hlýtur Íslensku bjartsýnisverðlaunin Rússneskt skip í íslenskri lögsögu og nemendur eiga erfitt með símabann Kleip og sparkaði í fjölda lögreglumanna og látin dúsa í einangrun mánuðum saman Árekstur á Álftanesvegi Tvennu vísað úr landi Munu skoða hvort tilefni sé til að hægja á inntöku nýrra barna Útlendingastofnun tilkynnir starfsmanninn til lögreglu Hægt að skíða í Ártúnsbrekku síðar í dag Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Stefán vill verða varaformaður Vara við norðaustan hríð á sunnanverðu landinu Jónas Már vill leiða Samfylkingu í Kópavogi Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Eldur kveiktur í lyftu Segir skynsamlegt að anda með nefinu varðandi Grænland Sami oddviti í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Vill lækka veikindahlutfall opinberra starfsmanna Týnda göngufólkið reyndist vera í Reykjavík Engir símar á neyðarfundi og ráðherrar bregðast við skaupinu Hildur Björnsdóttir óskoraður oddviti í Reykjavík Viðreisn býður fram á Akureyri í fyrsta sinn Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Sjá meira