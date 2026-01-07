Bandaríski herinn tók yfir stjórn olíuflutningaskips sem sigldi frá Venesúela og talið er að hafi verið á leið til Rússlands. Herinn hafði veitt því eftirför í tvær vikur og sigldi það inn í íslenska efnahagslögsögu í nótt. Skömmu fyrir hádegi var hermönnum flogið um borð í skipið og tóku þeir yfir stjórn þess.
Þá heyrum við hvað Dönum finnst um orð Bandaríkjaforseta, sem girnist Grænland. Í gær hélt utanríkismálanefnd landsins neyðarfund vegna samskipta þeirra við Bandaríkin.
Starfsfólk Reykjavíkurborgar hefur tekið fleiri veikindadaga síðustu þrjú ár en árin á undan. Stjórnendur telja þetta alvarlega þróun og hafa ákveðið að ráðast í sérstakar aðgerðir. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs telur of algengt að fólk misnoti kerfið sem bjóði upp á það.
Skólastjóri Álftamýrarskóla segir samræður á milli nemenda hafa aukist verulega eftir að símabann var sett á í skólanum. Fátítt sé að nemendur flýi skólalóðina til að komast í símann en nemendurnir viðurkenna þó sjálfir að stundum sé erfitt að sleppa símanum.
Við verðum í beinni úr Hörpu þar sem Laurie Anderson sýnir verk í kvöld, heyrum hver hlaut Bjartsýnisverðlaunin þetta árið, sjáum krakka skella sér niður skíðabrekkuna í Ártúni í fyrsta sinn á árinu, og margt fleira.