Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar ekki í framboð í Reykjavík. Hann vísar í færslu í flokkadrætti innan flokksins sem hafi verið erfiðir. Hann hafi íhugað málið vandlega.
„Að vandlega íhuguðu máli hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þátttaka mín í prófkjörsbaráttu um leiðtogasæti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík muni kalla fram þá flokkadrætti sem verið hafa flokknum okkar erfiðir á síðustu árum. Þrátt fyrir þær áskoranir sem ég hef fengið á síðustu vikum og þrátt fyrir þann mikla stuðning sem ég hef fundið, þá hefur sú skoðun mín ekki breyst – skoðun sem ég lýsti í aðdraganda landsfundar Sjálfstæðisflokksins í mars síðastliðnum þegar mögulegt framboð mitt til formanns bar á góma – að ég þyrfti að leggja mitt af mörkum til að draga úr þessum flokkadráttum,“ segir Guðlaugur í færslu sem hann birti rétt í þessu.
Mikið hefur verið fjallað um það síðustu daga að Guðlaugur ætli fram gegn sitjandi oddvita. Í byrjun desember mældist Sjálfstæðisflokkurinn með 31 prósent fylgi í Reykjavík og var þannig sá stærsti. Í annarri könnun, nokkrum dögum seinna, kom fram að um níu prósent vilji Hildi Björnsdóttur sem borgarstjóra.
Guðlaugur Þór birti færslu á Facebook-síðu sinni fyrir stuttu. Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð.