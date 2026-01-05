Enn kvikusöfnun og landris og líkur á eldgosi Lovísa Arnardóttir skrifar 5. janúar 2026 11:06 Myndin er tekin í eldgosi sem hófst 1. apríl í fyrra. Vísir/Anton Brink Enn er landris og kvikusöfnun við Svartsengi og því enn líkur á kvikuhlaupi sem gæti endað með eldgosi. Kvikusöfnun er enn nokkuð hæg og því töluverð óvissa um tímasetningu. Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að fundað verði um stöðuna á morgun og hættumatið endurmetið. Í tilkynningu frá Veðurstofunni á Þorláksmessu, 23. desember, kom fram að kvikusöfnun væri hæg en stöðug, eins og vikurnar á undan. Jóhanna Malen segir að það sama gildi í dag og þá og að á meðan kvikusöfnunin er enn til staðar séu auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgosi. Enn sé þó töluverð óvissa um tímasetningu vegna þess hve hæg kvikusöfnunin er. „Af því að kvikusöfnunin er svo hæg er svo stórt tímabil sem þetta getur verið hætta á kvikuhlaupi. Það hefði getað gerst um hátíðarnar, á morgun eða í mars,“ segir hún og að það sé erfitt að spá frekar um framhaldið en það. Það hafi verið lítil skjálftavirkni og staðan í raun sú sama og fyrir jól. „Svo lengi sem það er áframhaldandi kvikusöfnun, heldur þrýstingur áfram að aukast og þá eru líkindi til þess að það endi með kvikuhlaupi, hvort það endar með eldgosi eða ekki er ekki hægt að segja.“ Hún segir einnig möguleika á að kvikusöfnunin hætti en það geti skapað frekari óvissu. Svo lengi sem það sé landris séu líkur á kvikuhlaupi. Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Tengdar fréttir Ekki talinn tengjast aukinni eldvirkni Jaðrskjálfti af stærð 3,1 varð við Kleifarvatn laust fyrir klukkan tvö í nótt. Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir skjálftann ekki tengjast auknum líkum á eldvirkni. 27. desember 2025 10:24 Áfram auknar líkur á eldgosi Kvikusöfnun undir Svartsengi er hæg en stöðug, líkt og hún hefur verið síðustu vikurnar. Í tilkynningu frá Veðurstofunni kemur fram að á meðan kvikusöfnun haldi áfram þurfi að reikna með nýju eldgosi, , en óvissa um tímasetningu á næsta eldgosi er meiri þegar kvikusöfnun er hæg. Hættumat helst óbreytt til 6. janúar, nema breytingar verði á virkninni. 23. desember 2025 11:33 Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Erlent Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Erlent Fleiri fréttir Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Vara við gróðureldum vegna flugelda Bæjarstjórinn vill leiða Framsókn í Hafnarfirði Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Enn kvikusöfnun og landris og líkur á eldgosi Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Örn sækist eftir fjórða sæti í Hafnarfirði Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Jón Gnarr biðst afsökunar Dýpra samtal og samvinna við Evrópusambandið „lykilbreyta“ „Ísland stendur þétt með vinum sínum“ Guðbjörg Oddný sækist eftir öðru sætinu Tveir ökumenn reyndust dvelja ólöglega á landinu Sauðburður er hafinn í Helgafellssveit Borgarstjórinn segist heita Heiða Smáríkið íhugar málsókn vegna aðgerða lögreglu Gæti orðið bylting fyrir konur á breytingaskeiði Er Miðflokkurinn hægriflokkur? „Flestum þykir vænt um bóndann“, segir formaður Bændasamtakanna Furða sig á viðbrögðum Þorgerðar sem dregur í land Útilokar ekki borgarastyrjöld Goddur er látinn Rauði krossinn veitti íbúum skjól eftir bruna Hverju skipta árásirnar á Venesúela í stóru myndinni? Lögregla lokaði áfengissölustað Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Sjá meira