Sauðburður er hafinn í Helgafellssveit Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 4. janúar 2026 19:04 Heiða Ösp Sturludóttir, kærasta Guðmundar Karls með hrútinn Tígul og ærin Svanhildur fylgist vel með en hún bar honum í morgun. Aðsend „Lambið kom í heiminn í morgun okkur öllum á óvörum en svona er lífið í sveitinni, alltaf eitthvað spennandi að gerast. Ærin heitir Svanhildur, lambið heitir Tígull og faðirinn heitir Máni. Svanhildur bar snemma í morgun," segir Guðmundur Karl Magnússon á bænum Gríshóli í Helgafellsveit á Snæfellsnesi aðspurður um lambið, sem fæddist þar snemma í morgun, 4. janúar, sem er mjög óvenjulegur tími fyrir sauðburð, sem er jú alltaf á vorin. Guðrún Reynisdóttir, mamma Guðmundar Karls, er aðalbóndinn á bænum en hann er duglegur að aðstoða hana við búskapinn en á bænum eru um 340 vetrarfóðraðar ær. Guðmundur Karl með fallega hrútinn, sem er mókrúnóttur.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Ástæðan fyrir lambinu núna eru frjálsar ástir á fjalli í ágúst og niðurstaðan er þessi fallegi mókrúnótti hrútur", bætir Guðmundur Karl hlæjandi við. Landbúnaður Sauðfé Stykkishólmur