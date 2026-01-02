Lífið

Ára­móta­heit lands­manna: Hætta að segja six-seven og lifa af

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Landsmenn hafa sett sér ýmiss konar markmið fyrir árið.
Landsmenn hafa sett sér ýmiss konar markmið fyrir árið.

Nýtt ár blasir nú við og margir nýta þessi tímamót til þess að setja sér háleit markmið og strengja áramótaheit.

Við þekkjum flest klassík áramótaheit líkt og að fara í ræktina, spara pening, lesa bækur og borða hollt. Við fórum á stúfana og komumst þó að því að heitin geta verið alls konar. 

Í fréttinni hér að neðan má sjá svör borgarbúa og kannski fá einhverjar hugmyndir.

