Eldur í bíl við Breiðhellu

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í nótt vegna elds í bíl sem stóð við hringtorg við Breiðhellu í Hafnarfirði.
Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði barst tilkynning klukkan hálf þrjú í nótt, en bíllinn ku hafa staðið þarna í einhverja daga. Vel gekk að slökkva eldinn.
Í Facebook-færslu slökkviliðs segir að síðasta sólarhringinn hafi sjúkrabílarnir farið í 89 verkefnin og þar af tuttugu á forgangi.
„Dælubílarnir hafa hins vegar farið í níu verkefni sem m.a. voru tengd flugeldum og brennum sem komin var tími á að slökkva í,“ segir í færslunni.