Albert Haagensen, umhverfis- og byggingarverkfræðingur hjá Kaldalóni, er látinn, 48 ára að aldri. Hann lést eftir skammvinna baráttu við krabbamein og lætur eftir sig eiginmann sinn Sindra Sindrason og dóttur þeirra Emilíu Katrínu.
Sindri, fréttaþulur og dagskrárgerðarmaður hjá Sýn, greinir frá þessu en hann hefur verið í leyfi frá störfum til að geta stutt Albert betur í veikindunum sem báru brátt að.
„Besti vinur minn og kletturinn í lífi okkar Emiliu Katrínar er fallinn frá aðeins 48 ára eftir stutta en harða baráttu við heilakrabbamein. Duglegri og heiðarlegri prinsippmanni hef ég ekki kynnst og þó svo árin okkar saman hafi aðeins verið 27 hugga ég mig við hversu góð þau voru og viðburðarík,“ segir hann í færslu á samfélagsmiðlum.
„Elsku besti Berti okkar (pabbó) hvíldu í friði. Við elskum þig, söknum þín og ég hlakka til að hitta þig aftur “
Sindri sagði frá því í september að fyrst hafi borið á veikindunum í ferðalagi þeirra á Ítalíu í júlí síðasta sumar. Við Garda-vatnið átti Albert í erfiðleikum með að rata að hóteli þeirra, hóteli sem þeir höfðu tvívegis áður dvalið á. Þá runnu tvær grímur á Sindra sem hringdi strax á lækni.
Sindri sagði lækninn hafa sent Albert rakleiðis á sjúkrahús þar sem hann var tekinn í skoðun. Niðurstaða þeirra var sú að Albert væri með fjórða stigs heilaæxli. Eftir sex daga dvöl á sjúkrahúsi var ákveðið að fljúga Alberti heim til Íslands í fylgd læknis og hann fluttur á Landspítalann.
Sindri sagði það ljós í myrkrinu hve vel heilbrigðiskerfið hafi reynst fjölskyldunni á þessum erfiðu tímum.
„Það er sama á hvaða deild maður fer, alltaf tekur á móti manni fólk með bros á vör. Gjörgæslan, B6, K10 eða hvaða deild sem er. Alls staðar líður manni eins og maður sé sá eini sem skipti máli.“
Fjölskyldan væri umkringd góðu fólki á þessum erfiðu tímum.
„Það skiptir máli að eiga góða að í svona aðstæðum. Það munar öllu að eiga svo góða fjölskyldu, góða vini og ekki síst góða vinnuveitendur sem við getum báðir þakkað fyrir,“ sagði Sindri í samtali við fréttastofu í september.
Sindri Sindrason sjónvarpsmaður og þulur hefur lítið sést á skjánum undanfarnar vikur svo eftir hefur verið tekið. Ástæðan fyrir fjarveru Sindra eru óvænt veikindi í fjölskyldunni.