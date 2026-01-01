Heppinn miðahafi á Íslandi vann í gærkvöldi fyrsta vinning í Vikinglottói og varð þá 642 milljónum ríkari.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Þar segir að miðahafinn hafi fengið vinninginn óskiptan þar sem hann hafi verið sá eini með allar tölur réttar og því hann rúmar 642 milljónir krónur í vasann. Miðinn var keyptur á lotto.is.
„Þá var einn Norðmaður með 2. vinning sem fær rúmar 20,2 milljónir í vinning.
Enginn var með allar tölur réttar og í réttri röð í Jóker en tveir voru með 2. vinning og fá þeir 125 þúsund krónur hvor í vinning. Annar miðinn er í áskrift og hinn var keyptur í Lottó appinu.“