Níu ráðherrar funda með Höllu Jón Þór Stefánsson skrifar 30. desember 2025 15:31 Frá ríkisráðsfundi á Bessastöðum. Vísir/Vilhelm Ríkisráðsfundur hófst klukkan þrjú á Bessastöðum í dag. Þar funda ráðherrar ríkistjórnarinnnar með forseta lýðveldisins. Óvenju fáir ráðherrar funduðu með Höllu Tómasdóttur forseta að þessu sinni, einungis níu talsins. Tvo ráðherra Flokks fólksins vantar. Guðmundur Ingi Kristinsson, menntamálaráðherra, er í veikindaleyfi, og Eyjólfur Ármannsson, iðnaðarráðherra, er í barneignaleyfi. Fundir sem þessir eru venju samkvæmt haldnir í lok árs, 30. desember, líkt og nú. Ekki þótti tilefni til þess í fyrra vegna þess að á var ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur nýkomin til valda, og stutt frá síðasta ríkisráðsfundi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við Bessastaði.Vísir/Vilhelm Inga Sæland, félags og vinnumarkaðsráðherra, er eini ráðherra Flokks fólksins sem mætti.Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín utanríkisráðherra brosir sínu breiðasta.Vísir/Vilhelm Garður forsetabústaðarins er jólalegur.Vísir/Vilhelm Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Forseti Íslands