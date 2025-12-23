Þorláksmessa er skötudagurinn sjálfur og er vart hægt að fara um bæi og borg í leit að jólagjöfum án þess að fnykurinn fylli vitinn. Fréttamenn í gegnum tíðina hafa verið duglegir að gæða sér á skötu, með misdramatískum viðbrögðum.
Fréttamenn Sýnar, og áður Stöðvar 2, hafa verið ansi duglegir að prufa alls kyns nýjungar. Nokkrir hafa hoppað í sjóinn í beinni útsendingu og enn fleiri nælt sér í húðflúr. En það eru fréttamennirnir sem eru á vakt á Þorláksmessu sem mæta á morgunfund með hnút í maganum, óttaslegnir að þeir verði sendir sem fulltrúar fréttastofunnar í hin ýmsu skötuboð.
Örvar Hafþórsson, framleiðandi á fréttastofu Sýnar, tók saman viðbrögð þeirra óheppnu, eða heppnu, sem voru sendir í skötuboðin. Einn þeirra hélt fyrir nefið, annar var við það að æla og enn annar skyrpti öllu góssinu út úr sér. Hins vegar var einn sem sagði skötuna nú ekki vera það slæma.
Umræddir fréttamenn eru Þórhildur Þorkelsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson, Jóhann K. Jóhannsson, Kristín Ólafsdóttir, Oddur Ævar Gunnarsson og Una Sighvatsdóttir. Þá mátti einnig sjá dagskrárgerðarfólkinu Pétri Jóhanni Sigfússyni og Sigríði Elvu Vilhjálmsdóttur bregða fyrir.
Vert er að taka fram að bæði Jóhann K. og Oddur Ævar eru í hópi þeirra sem hafa bæði fengið sér húðflúr í beinni og gætt sér á skötu.