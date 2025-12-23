Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Atli Ísleifsson skrifar 23. desember 2025 11:08 Árásin átti sér stað á skemmtistað á Ísafirði 8. apríl 2023. Vísir/Einar Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt karlmann í níu mánaða fangelsi fyrir að hafa slegið mann með glerflösku í höfuðið á skemmtistað á Ísafirði í apríl 2023. Maðurinn var ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás en sá sem fyrir árásinni varð hlaut sentimetra langan V-laga skurð á enni og sömuleiðis blæðingar á kinn og höku. Í dómnum segir að þegar aðalmeðferð hófst í desember hafi ákærði breytt afstöðu sinni til ákæru og játaði afdráttarlaust sök. Dómari leit til ungs aldurs ákærða við ákvörðun refsingar en einnig kemur fram í dómnum að hann hafi farið í meðferð vegna vímuefnafíknar auk þess að hann hafi hafið nám í framhaldsskóla og virðist einbeittur í að snúa lífi sínu til betri vegar. Á hinn bóginn var ekki litið fram hjá því að ákærði væri nú sakfelldur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem beindist að höfði manns. Hann hefði tvívegis áður verið dæmdur fyrir sams konar brot, en þau hafi bæði verið framin áður en hann náði átján ára aldri og höfðu þau því ekki ítrekunaráhrif. Árásarmaðurinn á nokkurn brotaferil að baki og mat dómari í málinu að hæfileg refsing væri níu mánaða fangelsi, en að fresta skyldi fullnustu refsingar og hún niður falla að tveimur árum liðnum, haldi maðurinn almennt skilorð. Um hegningarauka var að ræða þar sem maðurinn hafði áður hlotið skilorðsbundinn dóm árið 2022 og svo aftur árið 2024. Dómsmál Ísafjarðarbær Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Innlent Skapari Call of Duty lést í bílslysi Erlent Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Innlent Hiti geti mest náð átján stigum Veður Fleiri fréttir Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ „Þetta hefur verið þungur tími“ Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Sjá meira