Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleði­legra jóla

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Þórunn Antonía, Svala Björgvins, Gugga, Beggi, Dorrit og Bríet öll í góðum gír.
Nú eru bara tveir dagar í jól, fólk ýmist í jólastresskasti eða komið í jólakósý. Tónlistarmenn landsins eru alveg að klára sína jólatónleikatörn til að eiga salt í möndlugrautinn og áhrifavaldar keppast við að fanga myrkrið á filmu.

Stjörnulífið á Vísi er á sínum stað síðasta mánudaginn fyrir jól. Hér fyrir neðan er farið yfir það helsta sem gerðist hjá stjörnunum í vikunni.

Kindur, asnar og fönkmeistari

Dorrit Moussiaeff er alltaf öflug á Instagram og í vikunni birti hún myndir af sér með kindum, asna og gítarleikaranum Nile Rodgers, sem stofnaði Chic og á marga góða slagara undir beltinu. Rodgers sagði við forsetafrúna fyrrverandi að hann væri spenntur að koma aftur til Íslands.

Dorrit birti frábærar myndir í vikunni.

Kökuskipti, jólahlaup og tíminn líður hratt

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og nemi við Columbia, er komin í jólaskap. Hún fór í jólahlaup með vinum og skiptist svo á jólasmákökum.

Í annarri færslu rifjaði hún upp hvernig tíminn hefur flogið hjá henni í náminu úti.

„Hvernig er hálft ár liðið? Tvær annir búnar og tími til að njóta hátíðanna fyrir þá síðustu. Ég er virkilega þakklát fyrir allt sem ég hef lært til þessa og fyrir fólkið sem ég hef kynnst í þessari borg 🙏🏽,“ skrifar Áslaug Arna í færslunni.

Snúrusíminn trausti

„Ring ring ring“ skrifar Laufey Lín við skemmtilega myndaveislu sem hún birti í gær. Þar má sjá hana við hin ýmsu tilefni, baksviðs hjá Jimmy Fallon, að fíflast með góðum vinum og liggjandi uppi í rúmi í glæsilegum kjól að tala í símann.

Rautt á rautt ofan

Fyrir viku síðan var Bríet nýbúin að æla á tónleikum en nú óskar hún fylgjendum sínum gleðilegra jóla á sinn máta, með glæsilegri mynd af sér í rauðum pelsi og kjól í rauðum sófa og kveðjunni: „Happy xmas bitches“ eða „Gleðileg jól tíkur.“

Hvít jól hjá Guggu

Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmíbát, birti myndband af sér í jóladressinu, hvítri fleginni blússu og setti við það slagarann „I Won“ með Future og Kanye þar sem sungið er um fallegar konur.

Jólaskvís setti sig í fyrsta sætið

Birgitta Líf Björnsdóttir, World Class-erfingi, birti myndaröð úr myndaseríu sem var tekin fyrir viðtal við hana í Morgunblaðinu þar sem hún gerði upp árið þar sem hún „setti sjálfa sig í fyrsta sæti“.

Seldu upp á undan Joey

Eyþór Wöhler og Kristall Máni Ingason í HúbbaBúbba seldu víst upp á tónleika sína í Austurbæjarbíó eftir markaðs-beef þeirra við Jóhann Kristófer Stefánsson. Þeir hljóta því að eiga montréttinn og Jóhann þarf sömuleiðis að hætta í tónlist vilji hann standa við orð sín. Ásamt strákunum tveimur steig fjöldi tónlistarmanna á svið.

Þrjár gyðjur í Austurbæ

Meðal þeirra sem komu fram voru stöllurnar Þórunn Antonía, Svala Björgvinsdóttir og Gugga í gúmmíbát. Bleikhærð Svala birti glæsilega mynd af þeim þremur saman eftir tónleikana í Austurbæ

„Ég og þessar gyðjur sungum á jólatónleikum HúbbaBúbba í gærkvōldi 🎤🎼 þvílík stemmning og gleði í salnum 💞takk fyrir mig og sjáumst á jólagestum á morgun 💫,“ skrifaði hún við færsluna.

Rísandi stjarna

Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska1867, tryllti lýðinn á The Joey Christ Show í Austurbæjarbíói á laugardaginn og birti fyrr í vikunni glæsilegar myndir úr ljósmyndatöku.

„Við erum stödd í himnaríki“

Annar sem steig á svið hjá Joey var Guðmundur Emil Jóhannsson, betur þekktur sem Gemil, sem tók þar nokkur lög og heilsaði svo upp á vin sinn, alþingismanninn Snorra Másson, í áhorfendaskaranum.

„Framtíðin er björt. Við lifum á bestu tímunum. Við erum stödd í himnaríki, himnaríki er hér og nú. Hver dagur er gjöf,“ skrifaði hann í færslunni.

Berir að ofan í óveðrinu

Gemil kíkti líka í fjallgöngu með doktorsnemanum Bergsveini Ólafssyni, Begga Ólafs, þar sem þeir rifu sig úr að ofan í óveðrinu og Beggi sagði áhorfendum að þeir þyrftu að mæta sársaukanum viljandi.

Forsetinn heimsótti vitringana

Það voru jólatónleikar víðar en í Austurbæ. Vitringarnir þrír, Friðrik Ómar, Jógvan Hansen og Eyþór Ingi, héldu ásamt Selmu Björns og Siggu Beinteins allsherjar jólatónleikaröð. Á eina þeirra mætti Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, ásamt manni sínum og dóttur og skemmtu þau sér konunglega.

„Baraeitthvað“ hjá Töru

Tara Sif Birgisdóttir, fasteignasali og dansari, birti góða myndaveislu af sér og sínum í gær. Þar mátti sjá „baraeitthvað“ eins og hún orðar það sjálf.

Dásamlegt jólakvöld

Anna S. Bergmann, markaðsstjóri Slippfélagsins og pílateskennari, átti dásamlegt jólakvöld á Parliament Hotel við Austurvöll.

Tímabil bogamannsins nýafstaðið

Hildur Sif Hauksdóttir, sérfræðingur hjá Saltpay og áhrifavaldur, birti myndaröð frá tímabili bogamannsins.

Papparassi í Sófíu

Fyrirsætan og fyrrverandi forsetaframbjóðandinn Ásdís Rán Gunnarsdóttir fór út að borða í Sofiu, höfuðborg Búlgaríu, þar sem hún bjó lengi og lenti í papparassa. Myndin var þó góð.

Setti sér markmið

Guðmundur Birkir Pálmason, betur þekktur sem Gummi Kíró, birti töffaralega mynd sér, að því er virðist fyrir framan Bláa lónið. Sagði hann í færslunni að sitt markmið fyrir árið 2025 hefði verið að geta starfað hvar sem er í heiminum.

