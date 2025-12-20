Reyndi að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni Samúel Karl Ólason skrifar 20. desember 2025 07:28 Það að reyna að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni verður að teljast nokkuð góð leið til að láta handtaka sig. Vísir/Vilhelm Lögregluþjónar handtóku í nótt mann sem sagður er hafa átt í átökum við dyraverði í miðbænum og var hann færður á lögreglustöð. Þar var þó ákveðið að sleppa manninum, þar sem dyraverðirnir kærðu hann ekki. Maðurinn fékk því að ganga heim en var honum sagt að fara ekki aftur í miðbæinn. Í dagbók lögreglunnar segir þó að um klukkustund síðar hafi maðurinn verið mættur aftur á lögreglustöðina og reyndi hann að komast inn í húsið frá athafnasvæði lögreglunnar. Þá var maðurinn handtekinn á nýjan leik og vistaður í fangaklefa. Þá fundust fíkniefni einnig á honum. Lögregluþjónar höfðu í nógu að snúast í nótt og voru átta sem gistu í fangageymslu. 81 mál var skráð í kerfi lögreglunnar eftir nóttina. Einn þeirra átta sem gistu hjá lögreglunni í nótt var handtekinn eftir að tilkynning barst um æstan mann í bænum. Hann neitaði að framvísa skilríkjum og fylgja fyrirmælum lögregluþjóna. Þar að auki fundust fíkniefni á honum og var hann handtekinn. Tveir til viðbótar voru handteknir við rannsókn á líkamsárás þar sem margir veittust að einum í miðbænum. Að minnsta kosti tólf ökumenn voru stöðvaðir frá klukkan fimm í gær til fimm í morgun vegna gruns um að þeir væru að keyra undir áhrifum fíkniefna og/eða fíkniefna. Lögreglumál Næturlíf Umferðaröryggi Mest lesið Epstein-skjölin birt Erlent Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Svona á að raða í uppþvottavélina Innlent Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Innlent Talinn hafa komið til landsins til að stela Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Reyndi að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni Innlent Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Innlent Fleiri fréttir Reyndi að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni Svona á að raða í uppþvottavélina „Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Talinn hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Íslendingar lentu í alvarlegu slysi í Suður-Afríku Stóraukið fjármagn til Frú Ragnheiðar Standi ekki til að leggja niður Rás 2 þrátt fyrir boðaða heimild Bæta hjóla- og göngustíga í Breiðholti, Grafarholti og í Elliðaárdal Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Sjá meira