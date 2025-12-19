Dúnninn bakaður í fjóra sólarhringa til að drepa allt í honum Stefán Árni Pálsson skrifar 19. desember 2025 15:03 Árni er án efa yngsti æðadúnbóndi landsins. Árni Rúnar Örvarsson er yngsti æðadúnsbóndi landsins. Fyrirtækið hans, Icelandic Eider, hefur verið að gera gott mót í útivistarklæðnaði sem reiðir sig á æðadúninn. Garpur Ingason Elísabetarson kíkti í heimsókn í þessa merkilegu framleiðslu í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. „Það sem gerist þegar hún byrjar að verpa um svona mánaðamótin apríl-maí er að hún fer í gegnum ákveðnar hormónabreytingar og þegar hún fer í gegnum þessar breytingar þá fellir hún dúninn og hún notar gogginn til þess að ýta honum niður í hreiðrið. En hreiðrið er samt ekki nema 30-35 prósent úr dúni, restin af þessu er bara gras. Svo þarf að hreinsa úr þessu líka. Hún fellir dúninn náttúrulega og þetta eru svona 16-20 grömm sem hún fellir á hverju ári,“ segir Árni og heldur áfram. „Dúnninn skreppur saman og þenst út eftir því hvernig hitastigið er úti og rakastigið. Þannig að hann er svolítið lifandi. Þannig að ef þú ert með rétta fyllingu í vörunni þinni, úlpunni eða sænginni eða hvað þú átt með, að þá er hann svolítið lifandi.“ Sá sólþurrkaði bestur Árni segir að varpið fari fram á Fljótunum. „Þar eru hitablásarar og við erum með grindur, miklu fleiri heldur en hérna. Það eru margir sem eru enn þá að þurrka þetta úti. Ég get sagt að sólþurrkaður dúnn sé bestur. Það skiptir rosalega miklu máli upp á nýtinguna og gæðin að þurrka þetta á sem allra stystum tíma.“ Hann segir að dúnninn missi um þrjátíu prósent af þyngd sinni strax þegar hann hefur þornað. „Svo fer dúnninn í ákveðið ferli þar sem hann er bakaður við svona 120-130 gráður, mismunandi hvað fólk segir að þetta eigi að vera lengi. Þetta eru yfirleitt svona tveir til fjórir sólarhringar. Við tökum þetta í fjóra sólahringa. Þá drepst allt í honum, allar bakteríur og flær og svona dót. Og það verður auðveldara að hreinsa hann í næsta skrefi,“ segir Árni en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið „Ég heyrði þá kalla á mig en gat engu svarað“ Lífið Nýkominn úr meðferð og „sjaldan verið betur nýsleginn túskildingur“ Lífið Best klæddu Íslendingarnir 2025 Tíska og hönnun Heilsu krónprinsessunnar hrakar gríðarlega Lífið Úr öskunni í eldinn Gagnrýni Laufey á lista Obama Lífið „Það jafnar sig enginn eftir svona og við munum aldrei gera það“ Lífið Pete orðinn pabbi Lífið Sex hundruð ára kastali Björns í Frakklandi svo gott sem klár Lífið Ungir sjálfstæðismenn gefa út vandræðalegt fjölskyldudagatal Lífið Fleiri fréttir Heilsu krónprinsessunnar hrakar gríðarlega Pete orðinn pabbi Nýkominn úr meðferð og „sjaldan verið betur nýsleginn túskildingur“ Laufey á lista Obama „Ég heyrði þá kalla á mig en gat engu svarað“ Opnar sig í fyrsta sinn: Kyssti yfirmanninn í fyrsta sinn þetta kvöld Sex hundruð ára kastali Björns í Frakklandi svo gott sem klár Fyrirsát að Valgerði, Stund Pírata og meint alzheimer Þráins Bertelssonar „Það jafnar sig enginn eftir svona og við munum aldrei gera það“ Ungir sjálfstæðismenn gefa út vandræðalegt fjölskyldudagatal Keough sögð líffræðileg móðir Benjamin Travolta Rússland aftur í Eurovision - undirskriftasöfnun Óskarsverðlaununum streymt á Youtube Karmað muni bíta þjófinn í rassinn þegar títan og glyttan byrja að dansa í hitanum Hreimur og Ólafur Darri perluvinir sem horfa á enska boltann saman „Ég er mamman sem gat aldrei gefið honum það sem hann óskaði sér“ Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Þingmaður selur húsið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Skrifaði eftirréttasöguna: „Er hann geðbilaður?“ Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Sjá meira