Dúnninn bakaður í fjóra sólar­hringa til að drepa allt í honum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Árni er án efa yngsti æðadúnbóndi landsins.
Árni Rúnar Örvarsson er yngsti æðadúnsbóndi landsins. Fyrirtækið hans, Icelandic Eider, hefur verið að gera gott mót í útivistarklæðnaði sem reiðir sig á æðadúninn. Garpur Ingason Elísabetarson kíkti í heimsókn í þessa merkilegu framleiðslu í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.

„Það sem gerist þegar hún byrjar að verpa um svona mánaðamótin apríl-maí er að hún fer í gegnum ákveðnar hormónabreytingar og þegar hún fer í gegnum þessar breytingar þá fellir hún dúninn og hún notar gogginn til þess að ýta honum niður í hreiðrið. En hreiðrið er samt ekki nema 30-35 prósent úr dúni, restin af þessu er bara gras. Svo þarf að hreinsa úr þessu líka. Hún fellir dúninn náttúrulega og þetta eru svona 16-20 grömm sem hún fellir á hverju ári,“ segir Árni og heldur áfram.

„Dúnninn skreppur saman og þenst út eftir því hvernig hitastigið er úti og rakastigið. Þannig að hann er svolítið lifandi. Þannig að ef þú ert með rétta fyllingu í vörunni þinni, úlpunni eða sænginni eða hvað þú átt með, að þá er hann svolítið lifandi.“

Sá sólþurrkaði bestur

Árni segir að varpið fari fram á Fljótunum.

„Þar eru hitablásarar og við erum með grindur, miklu fleiri heldur en hérna. Það eru margir sem eru enn þá að þurrka þetta úti. Ég get sagt að sólþurrkaður dúnn sé bestur. Það skiptir rosalega miklu máli upp á nýtinguna og gæðin að þurrka þetta á sem allra stystum tíma.“

Hann segir að dúnninn missi um þrjátíu prósent af þyngd sinni strax þegar hann hefur þornað.

„Svo fer dúnninn í ákveðið ferli þar sem hann er bakaður við svona 120-130 gráður, mismunandi hvað fólk segir að þetta eigi að vera lengi. Þetta eru yfirleitt svona tveir til fjórir sólarhringar. Við tökum þetta í fjóra sólahringa. Þá drepst allt í honum, allar bakteríur og flær og svona dót. Og það verður auðveldara að hreinsa hann í næsta skrefi,“ segir Árni en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

