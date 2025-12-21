Lífið

Krakkatía vikunnar: Ísskápastríð, Eivör og Grafarvogur

Boði Logason skrifar
Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum.
Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum. Grafík/Sara Rut

Hversu vel fylgdist þú með fréttum í vikunni sem líður? Spreyttu þig á Krakkatíunni! Í Krakkatíunni beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist hér heima og erlendis ásamt ýmsum spurningum úr öllum áttum - alls konar spurningar fyrir yngri kynslóðina.

Spreyttu þig á spurningunum hér fyrir neðan. Eins og alltaf, þá er montrétturinn í verðlaun en hann getur verið dýrmætur í fjölskyldum og vinahópnum þar sem samkeppni ríki.

Vert er að taka fram að þetta er síðasta Krakkatía ársins, hún snýr til baka sunnudaginn 11. janúar.

Krakkatían


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.